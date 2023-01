English French

Nexans réaffirme son ancrage en France et investit 40 millions d’euros sur son usine d’Autun en Saône-et-Loire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Groupe leader de l’électrification à l’échelle mondiale, Nexans annonce aujourd’hui un investissement de 40 millions d’euros sur son site d’Autun, épicentre d’une stratégie plus globale – sur le territoire français , d’innovation, de développement durable et d’engagement sociétal.



Grâce à cet investissement, Nexans :



Accélère l’automatisation et la digitalisation de l’usine d’Autun pour en faire une vitrine de la transformation du Groupe vers l’Industrie 4.0 ; Renforce son engagement envers la circularité dans l’usage de matériaux recyclés , en lien notamment avec son site de Lens , seule fonderie et coul ée continue de cuivre de France Anticipe l’ évolution , prévue courant 2023 , des normes de sécurité incendie dans les immeubles tertiaires en faisant de son usine d’Autun une référence européenne en technologie de sécurité incendie.



Paris, le 11 janvier 2023 - Présent depuis 1979 à Autun, Nexans annonce aujourd’hui, en présence de Jean Mouton – Président du Groupe Nexans, Christopher Guérin – CEO de Nexans et Guillaume Teixeira – Directeur Général de Nexans France, l’investissement de 40 millions d’euros sur les trois prochaines années sur son site d’Autun, afin de pérenniser le savoir-faire du site, sa compétitivité industrielle et l’emploi en France. Cette annonce s’inscrit à un moment clé de la stratégie du Groupe qui réaffirme son engagement pour l’électrification du futur en France, berceau de l’entreprise depuis 120 ans.

Alors que la demande en électricité devrait augmenter de 40% d’ici 2040 et que les réserves de matières premières sont limitées, Nexans capitalise ainsi sur son ancrage territorial français pour bâtir un écosystème fort et durable, autour de trois piliers clés : l’innovation, la circularité et l’usage de nouvelles technologies industrielles. Trois piliers qui s’illustrent aujourd’hui à Autun à travers cet investissement important de 40 millions d’euros. Avec un objectif : soutenir la capacité de production et la compétitivité du site, à la pointe des nouveaux défis de sécurité incendie de la filière, et contribuer à son ambition de neutralité carbone.

Concrètement, l’usine d’Autun sera amenée à :

Se t ransformer en une référence européenne en technologie de sécurité incendie. Un enjeu fort alors que la France, exemplaire en matière d'électrification, est considérée comme en retard sur les enjeux de sécurité incendie du bâtiment par rapport à d’autres marchés européens. Nexans anticipe ainsi dès aujourd’hui l’évolution des normes de sécurité incendie prévue courant 2023 pour les immeubles tertiaires (ERP) : à partir de 2025, 30% des installations électriques du bâtiment devront intégrer des câbles qui limitent l'émission de fumées toxiques en cas d'incendie. Nexans capitalise sur cette évolution normative attendue pour faire du site d’Autun un centre d'expertise européen sur les mélanges PVC et sans halogène ;





, en améliorant notamment la circularité du cuivre, ressource primaire qui se raréfie. L’intégration verticale de la chaîne de valeur de Nexans en France, depuis son site métallurgique de Lens, est un atout décisif. Il permet de sécuriser l’approvisionnement, de , et d’accompagner ses clients dans la réduction de leur empreinte carbone. Au travers de ce programme d’investissement, le site d’Autun vise également à réduire l’empreinte carbone de son processus de production de 4,2% par an, en particulier par la modernisation de son outil, le déploiement de solutions d’économies d’énergie et de réduction de la consommation des énergies fossiles sur le site. Faire de son site d’Autun le laboratoire d’un programme ambitieux d’Industrie 4.0, qui a vocation à s’étendre à tous les sites de Nexans dans le monde à partir de 2023. Au-delà des bénéfices en termes de productivité industrielle, Nexans vise un renforcement massif de la sécurité de ses équipes et de ses process industriels, en lien avec la formation de ses collaborateurs dans le domaine de l'automatisation. Des cas d'usage de l'industrie 4.0 y seront développés, pour plus de flexibilité et d'agilité : suivi des performances, surveillance de la consommation d'énergie, données en temps réel pour digitaliser les indicateurs et les routines de production.

Le site – qui emploie 200 personnes de la région, fait partie du réseau Nexans de 14 usines en France qui regroupe 2 300 collaborateurs. Depuis 1979, le Groupe investit entre 2 à 3 millions d’euros par an sur cette usine, devenue également depuis 1996 la première plateforme logistique 100% automatisée en France. Site vitrine de l’innovation du Groupe, plusieurs solutions d’électrification du bâtiment développées à Autun ont depuis été répliquées sur d’autres marchés et sont devenues incontournables en France. Ces dernières facilitent par exemple le travail quotidien de 30 000 électriciens grâce à des câbles faciles à dérouler, repérer, dénuder : Distingo NX’TAG, Passeo, Easyfil, Mobiway.

Jean Mouton, Président du Groupe Nexans, déclare : « Nexans est une entreprise ancrée territorialement en France. Nous croyons dans une industrie moderne, innovante et soutenable pour l'environnement. Notre intégration verticale dans le pays sécurise nos clients dans leur approvisionnement et dans leur capacité à réduire leur empreinte carbone. C'est pourquoi aujourd'hui, Nexans investit et continuera d'investir pour pérenniser l'emploi industriel en France. »

Guillaume Teixeira, Directeur Général de Nexans France, ajoute : « La France est un pays à la pointe des défis de l’électrification, avec des champions nationaux devenus des leaders mondiaux sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Je suis profondément convaincu que notre pays doit ouvrir une nouvelle page de son histoire industrielle, afin d’assurer la souveraineté française en matière d’électrification. A notre échelle, nous le faisons ici tous les jours à Autun, et plus largement en France, en nous appuyant sur notre modèle d’intégration verticale unique, depuis notre unité de métallurgie à Lens, notre pôle mondial d’innovation AmpaCity inauguré à Lyon en 2022 et nos autres sites de production en France. Toutes nos équipes sont très fières de cet investissement, qui vient soutenir notre ambition d’électrifier le futur.»

Cette journée a constitué une véritable plongée au cœur du site d’Autun, avec la participation de personnalités publiques. Étaient ainsi présents à cette occasion, Marc Makhlouf – Sous-préfet, André Accary – Président du Département de Saône et Loire, Marie-Claude Barnay – Présidente de la Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan / Conseillère Départementale Canton Autun 2, Vincent Chauvet – Maire d’Autun et Catherine Amiot – 4ème Présidente Canton Autun 1 – Transition écologique, plan environnement, mobilités douces et forêts / Conseillère départementale.

