Atos dévoile le BullSequana SH, un serveur de calcul hybride, sécurisé et économe en énergie, et la gamme BullSequana EX pour des applications d'IA fiables à la périphérie.

Paris, France - le 11 janvier 2023 – Atos lance aujourd'hui son nouveau serveur hybride, le BullSequana SH basé sur des processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4ème génération, et deux nouveaux serveurs edge, le BullSequana EXR et le BullSequana EXD, pour aider les entreprises à relever les défis de l’intelligence artificielle et de l'analytique face à la croissance considérable des données.



Plus de 180 zettaoctets de données devraient être générés d'ici 20251, mais la plupart des infrastructures actuelles ne sont pas conçues pour supporter cette quantité de données. De plus, 63% des entreprises ne placent pas leurs charges de travail critiques sur des clouds publics2 mais préfèrent s’appuyer sur le calcul hybride pour exécuter leurs charges de travail grâce à des clouds privés et des serveurs edge afin de faire face à tout potentiel risque de sécurité.

Dans ce contexte, Atos a développé trois nouveaux serveurs qui offrent une flexibilité extrême, une sécurité intégrée et une empreinte carbone réduite grâce à une alimentation en titane. Fabriqués dans l'usine d'Atos à Angers, ces nouveaux serveurs sont équipés des dernières technologies de calcul les plus performantes des partenaires technologiques stratégique du Groupe, associées à des cartes mères conçues par Atos avec un emballage éco-efficace. Toutes les charges de travail et toutes les applications peuvent être exécutées avec la plus faible latence et la plus grande efficacité sur le serveur. Les trois serveurs sont dotés d'une sécurité intégrée basée sur Atos Root of Trust et Atos Chain-of-Trust afin de garantir le plus haut niveau de sécurité des données à tout moment.

En tant que leader de la décarbonation, Atos a conçu ses serveurs pour diminuer leur empreinte carbone. L’amélioration de la densité de calcul permet une meilleure consolidation et par conséquent une consommation d'énergie plus faible et une empreinte réduite.

Le BullSequana SH, pour les charges de travail de haute performance, sur site ou dans le cloud public.

Le tout dernier serveur du Groupe permet d’accélérer la transformation numérique de ses clients en exécutant des charges de travail spécifiques qui nécessitent de grandes capacités de calcul, des applications critiques pour l'entreprise et des applications en mémoire telles que des bases de données et des analyses (appliances et TDI entièrement certifiés SAP HANA). Il est également conçu pour les infrastructures virtualisées et hyperconvergées, pour le calcul hybride et à des fins d'intelligence artificielle telles que le deep learning et le machine learning.

Basé sur le processeur Intel® Xeon® Scalable de 4ème génération, le dernier né de la gamme BullSequana S peut évoluer par incrément de 2 sockets jusqu'à 32 sockets en agissant comme un serveur unique, offrant ainsi à ses clients une meilleure évolutivité sans sur-provisionnement et rendant l'utilisation des logiciels plus efficace sans augmenter la consommation d’énergie ni l’empreinte carbone.

Les clients bénéficieront également d'un temps de réponse plus rapide grâce à la mémoire DDR5 pour les applications exigeantes et à l'augmentation de la mémoire par système avec la gamme Intel® Optane™ Persistent Memory 300.

La nouvelle série BullSequana EX, pour une IA fiable, du edge au cloud.

Certains ensembles de données sont tout simplement trop volumineux ou trop critiques pour passer au cloud. Une plateforme edge-to-cloud offre une disponibilité maximale et une latence minimale pour les actifs de données complexes et volumineux. Les nouveaux serveurs BullSequana EX d'Atos permettront les cas d’usage de la vision par ordinateur de nouvelle génération, tels que l'inférence IA pour les lunettes intelligentes, la réalité virtuelle et augmentée, la gestion intelligence des changements de situations, etc.

La gamme BullSequana EX comprend deux modèles pour répondre aux défis du traitement des charges de travail du edge au data center, tous deux optimisés pour l'inférence IA de nouvelle génération. Le BullSequana EXD est basé sur un ordinateur de bureau de pointe avec une option rackable, et le BullSequana EXR est un centre de données de pointe qui peut également être utilisé pour une infrastructure hyperconvergée pour le BullSequana EXR.

Avec des CPU interchangeables (dont le processeur Intel® Xeon® Scalable de 4ème génération) et des GPU NVIDIA allant du GPU NVIDIA A2 Tensor Core au GPU NVIDIA L40, les deux serveurs offrent une flexibilité sans précédent. Les clients peuvent créer et déployer une variété d'applications à haute performance et sensibles à la latence (vision par ordinateur, RV, etc.) ainsi qu'exécuter des charges de travail hyperconvergées dans le centre de données périphérique avec BullSequana EXR.

Cette offre a été conçue pour s’adapter à la 5G et connectivité ainsi que pour supporter entièrement des charges de travail MEC, 5G core et VRAN.

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur monde, calcul avancé et IA, Atos, a déclaré : « Nous sommes ravis de dévoiler aujourd'hui nos serveurs d'entreprise et edge ; il s'agit d'une étape clé pour l'activité calcul avancé d'Atos puisque notre gamme complète de serveurs est désormais entièrement renouvelée, avec le lancement de BullSequana XH3000 l'année dernière. Nous avons mis à profit notre expertise reconnue en matière de fabrication et de R&D pour développer la prochaine génération de serveurs d'entreprise et de serveurs edge afin d'aider nos clients à relever les défis liés à la croissance rapide des données, à la sécurité et à la souveraineté. »

