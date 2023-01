Amstel da la bienvenida al nuevo acuerdo con la CONMEBOL Libertadores Femenina y amplía su acuerdo con la CONMEBOL para promover la inclusión en el fútbol de toda Sudamérica hasta 2026

ÁMSTERDAM, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amstel ha dado un paso más en su búsqueda de inclusión alrededor del mundo al asociarse con la CONMEBOL Libertadores Femenina, el torneo de fútbol femenino más importante de Sudamérica. Esta noticia se suma al anuncio de la marca de ampliar hasta 2026 su acuerdo como "patrocinador oficial" de los prestigiosos torneos de clubes masculinos del fútbol sudamericano.



El anuncio de patrocinio de Amstel en apoyo de la CONMEBOL Libertadores Femenina ayudará a impulsar el crecimiento global y la popularidad del fútbol femenino, como lo demuestra el récord de asistencia a partidos de fútbol femenino alrededor del mundo.

Amstel, propiedad de HEINEKEN y disponible en más de 110 países, cuenta con una larga tradición en el fútbol de élite, habiendo colaborado anteriormente con la UEFA Europa League y la UEFA Champions League. La marca está asociada con la CONMEBOL desde 2017 y desde entonces ha estado utilizando esta plataforma para celebrar la inclusión en la región.

Jules Macken, Director Global de Marketing de Amstel, ha declarado: "el fútbol es para todos, ya seas jugador o aficionado, independientemente de la edad o el género. Amstel es una marca que da la bienvenida a todos y que celebra la inclusión en todo lo que hace y estamos encantados de extender este principio de diversidad e inclusión en nuestros acuerdos con el fútbol. La ampliación de nuestro patrocinio hasta 2026 y la importante inclusión de la CONMEBOL Libertadores Femenina es otro paso para nosotros en la defensa de la igualdad en el deporte. Esperamos seguir fortaleciendo nuestra relación con la CONMEBOL y trabajar juntos para construir aún más la diversidad dentro de un deporte que apasiona en Sudamérica".

“Para la CONMEBOL, el fútbol es siempre fútbol, ya sean hombres o mujeres quienes lo practiquen. Estamos firmemente comprometidos en avanzar hacia una mayor equidad en el fútbol sudamericano, apoyando los torneos femeninos, jerarquizando sus competiciones y llegando a alianzas con empresas que tengan esta misma visión. Este es el caso de Amstel, reconocida marca de alcance global, con la que tenemos el gusto de ampliar nuestro acuerdo”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL.

Como parte de la renovada asociación con la CONMEBOL Libertadores y la nueva alianza con la CONMEBOL Libertadores Femenina, Amstel seleccionará y premiará a la "Jugadora con Mayor Impacto Social" de los torneos de clubes femeninos de la CONMEBOL. Este galardón especial se otorgará a una jugadora que sea un modelo a seguir en su comunidad y que haya realizado esfuerzos extraordinarios para desarrollar el fútbol femenino o luchar por la igualdad en este deporte.

Amstel también apoya a la CONMEBOL en su objetivo de transformar el fútbol femenino en Sudamérica ofreciendo oportunidades, promoviendo valores y habilidades técnicas, así como mejorando los incentivos para que todas las mujeres y niñas se involucren en este deporte.

El acuerdo ampliado incluye una visibilidad única en el estadio y experiencias exclusivas, patrocinio de retransmisiones, contenidos de marca y regalos de entradas. Amstel también seguirá desarrollando activaciones específicas, incluyendo campañas de comunicación 360, nuevos envases y promociones al consumidor para mostrar la asociación y consolidar aún más su posición en la región.

El año pasado, Amstel también utilizó su patrocinio de la CONMEBOL Libertadores para crear una serie de campañas con el fin de celebrar la diversidad de los aficionados y destacar que, a pesar de algunas diferencias, están unidos por su pasión compartida por el futbol. Estas campañas incluyeron las populares "Amigos Para Siempre" y "Tiro de la Verdad".

La ampliación del patrocinio incluye la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Libertadores Femenina, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa Sudamericana, todas de 2023 a 2026.

Acerca de CONMEBOL:

Fundada en 1916, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) es el órgano rector del fútbol sudamericano y la confederación continental de fútbol más antigua del mundo. La CONMEBOL, formada por diez asociaciones miembros, entre las que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, es responsable de la organización y gobernanza de los principales torneos internacionales de fútbol sudamericanos, como la CONMEBOL Copa América, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa, entre otros.

Acerca de HEINEKEN:

HEINEKEN es la cervecera más internacional del mundo. Es líder en el desarrollo y la comercialización de marcas de cerveza y sidra de primera calidad. Liderada por la marca Heineken®, el Grupo cuenta con una cartera de más de 300 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especiales. Estamos comprometidos con la innovación, la inversión en marcas a largo plazo, la ejecución disciplinada de las ventas y la gestión centrada en los costes. A través de "Brewing a Better World", la sostenibilidad está integrada en el negocio.

HEINEKEN tiene una presencia geográfica bien equilibrada, con posiciones de liderazgo tanto en mercados desarrollados como en desarrollo. Contamos con más de 85.000 empleados y operamos cervecerías, malterías, sidrerías y otras instalaciones de producción en más de 70 países. Las acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. cotizan en la bolsa Euronext de Ámsterdam. Los precios de las acciones ordinarias pueden consultarse en Bloomberg bajo los símbolos HEIA NA y HEIO NA y en Reuters bajo HEIN.AS y HEIO.AS. HEINEKEN cuenta con dos programas de American Depositary Receipt (ADR) de nivel 1 patrocinados: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) y Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Acerca de Amstel®:

En 1870, dos amigos y empresarios fundaron nuestra fábrica de cerveza en Ámsterdam. Amstel debe su nombre al río Amstel, que atraviesa la ciudad. Hoy, nuestra cerveza dorada se disfruta en todo el mundo. Desde hace más de 150 años, Amstel® elabora una cerveza de alta calidad con el equilibrio perfecto de sabor y frescura. Con un aroma único a malta de miel, Amstel® ofrece un sutil carácter cítrico y herbal del lúpulo con un limpio final amargo. En 1968 HEINEKEN adquirió Amstel.

La inconfundible cerveza dorada Amstel®, de sabor ligeramente amargo y excelente calidad, es conocida en todo el mundo. Además de su continua popularidad en su país de origen, los Países Bajos, actualmente está disponible en más de 110 países de todo el mundo. La primera extensión de la marca Amstel llegó en la década de 1980, cuando se desarrolló Amstel Light para el mercado estadounidense. Tras este éxito, hoy la gama de Amstel se ha ampliado para incluir Amstel Lager (África), Premium Pilsner, Amstel Radler y Amstel Malta.

