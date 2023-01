Amstel amplia sua parceria com a CONMEBOL e oficializa patrocínio à CONMEBOL Libertadores Feminina para fortalecer a diversidade no futebol na América do Sul

AMSTERDÃ, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Amstel, cerveja puro malte do Grupo HEINEKEN, oficializa patrocínio à CONMEBOL Libertadores Feminina, a principal competição de futebol feminino da América do Sul. A novidade acompanha o anúncio de renovação de seu contrato como “patrocinadora oficial” de todas as competições entre clubes realizadas pela entidade até 2026. A parceria se conecta com a frente de apoio à diversidade e inclusão realizada pela marca há anos, seja no esporte ou em outros setores da sociedade, e mira impulsionar o crescimento global e a popularidade da modalidade.



Pertencente ao Grupo HEINEKEN e disponível em mais de 110 países, Amstel tem uma herança bem estabelecida no futebol de elite, tendo anteriormente sido patrocinadora da UEFA Europa League e a UEFA Champions League, na Europa. A marca é parceira da CONMEBOL desde 2017 e, por meio desta parceria, busca celebrar e apoiar o futebol sulamericano.

Para Jules Macken, Diretora de Marketing Global da Amstel, "seja dentro do campo ou nas arquibancadas, acreditamos que o futebol é para todas as pessoas, sem distinções de gênero. Esta extensão de patrocínio à CONMEBOL Libertadores Feminina é um passo importante para Amstel seguir fomentando o apoio à inclusão e apoiar a equidade de gênero dentro do esporte. Esperamos continuar fortalecendo nossa parceria com a CONMEBOL e, juntos, seguirmos trabalhando para levar mais diversidade ao esporte que a América do Sul ama.”

"Para a CONMEBOL, futebol é sempre futebol, sejam homens ou mulheres que o pratiquem. Estamos firmemente comprometidos em avançar em direção a uma maior equidade no futebol sul-americano, apoiando torneios femininos, classificando suas competições e alcançando alianças com empresas que têm essa mesma visão. É o caso da Amstel, uma renomada empresa de alcance global, com a qual temos o prazer de expandir nosso acordo", disse Alejandro Domínguez, presidente da CONMEBOL.

Como parte do novo acordo selado com a CONMEBOL, Amstel será responsável por selecionar e premiar a "Jogadora de Maior Impacto Social” dos torneios de clubes femininos. Esta premiação especial será concedida a uma atleta que tenha realizado feitos em prol do desenvolvimento do futebol feminino em sua comunidade e que tenha realizado ações relevantes para desenvolver o esporte, além de lutar pela equidade de gênero no futebol.

A Amstel também está apoiando a CONMEBOL em seu objetivo de transformar o futebol feminino na América do Sul, oferecendo oportunidades, promovendo valores e habilidades técnicas e melhorando os incentivos para que todas as mulheres e meninas se envolvam no esporte.

O acordo estendido inclui visibilidade no estádio e experiências exclusivas, patrocínio de transmissão, conteúdo de marca e distribuição de ingressos. A Amstel também continuará a desenvolver ativações dedicadas, incluindo campanhas integradas, embalagens e promoções ao consumidor para mostrar a parceria e estabelecer ainda mais sua posição na região.

No ano passado, a Amstel também usou seu patrocínio à CONMEBOL Libertadores para criar uma série de campanhas para celebrar a diversidade de fãs e destacar que, apesar de algumas diferenças, eles estão unidos por sua paixão compartilhada pelo esporte. Essas campanhas incluíram os populares ‘Amigos para Sempre’ e ‘Chute Certeiro’.

A extensão do patrocínio se aplica à CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores Feminina, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa Sudamericana, todas de 2023 a 2026.

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A ("Brasil Kirin"), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 14 mil empregos e tem 14 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas microcervejarias em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Heineken® 0.0, Sol, Amstel, Amstel Ultra, Kaiser, Bavaria, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau, Kirin Ichiban, Lagunitas, Blue Moon e Tiger. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa. Informações adicionais

Sobre a CONMEBOL:

Fundada em 1916, a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) é o órgão dirigente do futebol sul-americano e a mais antiga confederação de futebol continental do mundo. Composta por dez países-membros, incluindo Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, a CONMEBOL é responsável pela organização e governança dos principais torneios internacionais de futebol da América do Sul, incluindo a CONMEBOL Copa America, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa, entre outros.

