Selskabsmeddelelse nr. 02/2023

cBrain glæder sig over aftale med Udlændingestyrelsen





København, 11. januar 2023





cBrain har indgået aftale med Udlændingestyrelsen om at indføre F2. cBrain har tidligere annonceret aftaler med Udlændinge- og Integrationsministeriets departement, Hjemrejsestyrelsen samt Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Den nye aftale med Udlændingestyrelsen betyder derfor, at cBrain nu løser opgaver for både departementet og alle styrelser i koncernen.

Styrelser udgør et centralt element i cBrains vækstplan, fordi de udgør en væsentlig del af markedspotentialet for F2, både til brug for ESDH (elektronisk sags- og dokumenthåndtering) og som digital platform for fagprocesser.

Aftalen er derfor vigtig. Den fortsatte tilgang af nye styrelser i Danmark viser, at cBrain formår at implementere sin vækstplan, herunder specielt at cBrain underbygger sit markedspotentiale og fortsat udbygger sin hjemmemarkedsposition som leverandør til de danske myndigheder.





