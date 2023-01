English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.1.2023 KLO 16.00



GLOBAALI MYYNTIJOHTAJA GEORGE APOSTOLOPOULOS SIIRTYY UUSIIN HAASTEISIIN

Robit Oyj:n globaali myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen George Apostolopoulos jättää tehtävänsä ja siirtyy uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Apostolopoulos jatkaa tehtävässään kesään 2023 saakka. Apostolopouloksen seuraajan rekrytointi on aloitettu. Globaalien myyntialueiden myynti on ollut myös toimitusjohtaja Arto Halosen vastuulla, ja hän jatkaa tehtäväänsä vastaten edelleen puolesta alueen myynnistä.



George Apostolopoulos toimi globaalin myyntijohtajan tehtävässä vuoden 2020 loppupuolelta lähtien. Robit Oyj kiittää Apostolopoulosta hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa menestystä tulevissa tehtävissä.