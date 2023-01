Alation lance le programme de partenariat pour Open Connector Framework

French German

REDWOOD CITY, Californie, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., leader des solutions de veille des données d'entreprise, lance le programme de partenariat pour Open Connector Framework afin de fournir une connectivité à de nouvelles sources de données. Le nouveau programme crée un écosystème de partenaires pour étendre les options de connectivité grâce à Alation Open Connector Framework, une trousse de développement logiciel qui simplifie le développement des connecteurs Alation. Le nouveau programme de partenariat d'Alation rejoint l'Open Data Quality Initiativelancée en 2022, consolidant ainsi l'engagement continu de l'entreprise en matière d'extensibilité ouverte.



Alation fournit des connecteurs à plus de quatre-vingt sources de données, dont notamment Snowflake, Databricks, AWS et Tableau. À mesure que la pile de données moderne se complexifie et que les organisations déploient un nombre toujours plus important de sources de données disparates, il est essentiel d'améliorer la visibilité sur l'ensemble de la pile de données afin d'améliorer la confiance dans les données, d'accélérer le retour sur investissement et de favoriser la prise de décision axée sur les données. Les partenaires certifiés du programme des partenaires pour Open Connector Framework peuvent construire des connecteurs pour alimenter davantage de métadonnées provenant de l'écosystème complexe dans Alation Data Catalog.

Les partenaires certifiés reçoivent des documents d'intégration qui leur apportent des conseils sur la meilleure façon d'intégrer et de créer des connecteurs uniques. De plus, la certification offre aux clients une tranquillité d'esprit, en leur indiquant que les connecteurs fabriqués par les fournisseurs sont fiables et s'intégreront parfaitement à Alation. Le réseau de partenaires de confiance de l'entreprise accélère la capacité à fournir des connecteurs à la pile de données moderne actuelle, ainsi qu'aux technologies de demain, à mesure que l'infrastructure et les sources de données changent régulièrement.

Désormais, avec le programme de partenariat pour Open Connector Framework, les clients d'Alation étendent la visibilité à un plus grand nombre de plateformes de veille économique, de bases de données, de transformations de données, d'outils de pipeline, d'applications cloud. Ils bénéficient également d'une vue plus holistique de leurs données. À mesure que les partenaires construisent de nouveaux connecteurs innovants, les clients peuvent extraire des métadonnées de presque toutes les sources de données et y accéder via Alation Data Catalog.

« Notre objectif est de faire d'Alation Data Catalog, le catalogue de données le plus ouvert et le plus extensible du marché. Le programme de partenariat pour Open Connector Framework est donc une étape clé de ce parcours », a expliqué Raj Gossain, directeur des produits, Alation. « Nous créons un précédent dans le secteur en donnant aux entreprises la possibilité de connecter toutes les sources de données à leur plateforme de collecte de données. En permettant aux partenaires de créer des connecteurs et en les certifiant, Alation aide les entreprises à pérenniser leurs investissements technologiques. »

Les partenaires de développement nouvellement certifiés Logan Data et Information Asset rejoignent un réseau complet de partenaires Alation sur l'ensemble de la pile de données moderne.

« L'inventaire des actifs de données d'une organisation est très diversifié », a ajouté Krishna Kodeboyena, présidente de Logan Data. « La quantité de données produites à partir de nombreuses sources de données diverses renforce le besoin d'une organisation de se connecter et de s'intégrer aux écosystèmes de données les plus profonds et les plus étendus. Notre partenariat avec Alation et son réseau de partenaires étendu et croissant permet aux clients communs d'accéder au contexte critique en rapport avec données gouvernées à partir de nombreuses sources de données multiples via un seul écran. »

« Apporter davantage de sources de données à Alation est vital dans l'écosystème technologique hautement connecté actuel », a conclu Sanjeev Varma, PDG d'Information Asset. « L'adhésion au programme de partenariat a été une décision facile et hautement stratégique qui apporte une valeur significative à nos clients communs. »

Les partenaires sont invités à rejoindre le programme pour construire des connecteurs vers des sources de données spécifiques, garantissant ainsi aux clients d'Alation une connectivité à travers la pile de données moderne.

