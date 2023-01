Patch rejoint la First Movers Coalition du Forum économique mondial pour catalyser l'élimination du CO₂ à grande échelle

SAN FRANCISCO et LONDRES, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patch a annoncé aujourd'hui sa décision de rejoindre la First Movers Coalition (FMC), en phase avec la mission de la plateforme technologique de permettre à tous de prendre des mesures significatives en faveur du climat. La FMC est une initiative mondiale menée par le Forum économique mondial et le Département d'État américain qui a permis de fédérer plus de 60 entreprises dans le monde entier autour du développement des énergies propres.



La FMC vise à décarboner les secteurs industriels difficiles à réformer qui représentent actuellement 30 % des émissions mondiales. Les entreprises de la coalition ont une capitalisation boursière combinée d'environ 8 000 milliards de dollars et mobilisent leur pouvoir d'achat collectif pour envoyer un signal fort du marché en faveur de la commercialisation des technologies neutres en carbone. Les membres de la FMC travaillant dans le secteur de l'élimination du CO₂, qui incluent Alphabet et Microsoft, se sont engagés à passer un contrat portant sur l'élimination de 50 000 tonnes de CO₂, soit un investissement de 25 millions de dollars, pour une élimination durable et évolutive d'ici la fin de l'année 2030.

La FMC a choisi Patch comme partenaire pour offrir des solutions qui répondent à des exigences élevées en matière de durabilité et d'évolutivité. La plateforme de Patch, qui unifie des solutions et des acteurs distincts sur le marché du carbone, mettra à contribution sa connaissance du marché. Elle offrira en outre des opportunités uniques pour aider la FMC à développer l'écosystème des technologies d'élimination du CO₂.

« La First Movers Coalition comprend l'ordre de grandeur à viser pour atteindre nos objectifs climatiques mondiaux », a déclaré Brennan Spellacy, PDG et cofondateur de Patch. « La combinaison de la puissante infrastructure numérique de Patch avec les engagements d'achat de la First Movers Coalition permettra des transactions plus efficaces et plus transparentes sur le marché du carbone. Nous sommes ravis de travailler aux côtés du Forum économique mondial et des plus de 60 entreprises membres de la First Mover Coalition pour permettre que cet investissement massif dans les technologies d'élimination du CO₂ facilite la mise en place de solutions climatiques efficaces à une échelle commerciale viable d'ici 2030. »

Patch sert une série de clients tels qu'Afterpay, Shop Apotheke, Bain & Company et EQT en leur donnant accès à une gamme de solutions technologiques d'élimination du CO₂, notamment la capture directe dans l'air, l'élimination du CO₂ à partir de la biomasse, la météorisation augmentée et la minéralisation du béton. Leader faisant autorité sur le marché du carbone, Patch rassemble des chefs d'entreprise, des décideurs et des développeurs à tous les niveaux pour soutenir l'innovation et les meilleures pratiques. Grâce à l'infrastructure technologique de Patch, les membres de la FMC disposeront désormais de divers moyens d'acheter des crédits carbones vérifiés. Ceux-ci incluront des achats directs uniques, des accords d'écoulement pluriannuels récurrents et une intégration API qui permet aux entreprises de mettre en relation l'expérience produit avec l'action climatique.

« Pour atteindre le zéro émission à l'échelle mondiale d'ici 2050, les technologies innovantes en matière d'énergie propre doivent atteindre une échelle commerciale d'ici 2030 », a commenté Nancy Gillis, directrice du programme de la First Movers Coalition. « L'élimination artificielle du CO₂ sera primordiale pour décarboner au rythme nécessaire afin de maintenir la planète sur une trajectoire de 1,5 degré de réchauffement. Nous sommes ravis que Patch soit devenu un partenaire de mise en œuvre de la First Movers Coalition et qu'elle mobilise ses solutions logicielles pour faciliter une élimination efficace du CO₂ à grande échelle. »

« Conscients de l'urgence de parvenir à une élimination du CO₂ à l'échelle commerciale au cours de la prochaine décennie, les membres de la First Movers Coalition se sont engagés à catalyser l'innovation en investissant massivement dans une décarbonation durable et évolutive », a déclaré John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat. « Les partenaires de mise en œuvre de la First Movers Coalition pour l'élimination du CO₂ contribuent notablement à permettre ces investissements, et nous sommes heureux de compter Patch parmi eux désormais. »

À propos de Patch :

Patch est la plateforme technologique qui permet à chaque entreprise, quelle que soit sa taille, de prendre des mesures significatives en faveur du climat. Patch offre à un nombre croissant d'acheteurs de crédits carbone un accès à des projets d'adaptation au changement climatique soigneusement vérifiés sur six continents. Elle permet ainsi aux acheteurs de contribuer efficacement à l'action climatique et fournit aux développeurs de projets les ressources nécessaires pour augmenter la portée de leurs solutions afin de faire face à l'urgence planétaire. Pour contribuer à rééquilibrer la planète, rendez-vous sur patch.io .