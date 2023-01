Case IH e New Holland Agriculture si aggiudicano quattro premi ASABE 2023 per l'innovazione

English Italian

Londra, 11 gennaio, 2023

Case IH e New Holland, brand globali del segmento agricolo di CNH Industrial, si sono aggiudicati quattro dei premi ASABE AE50 2023 conferiti dalla American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE). Questi prestigiosi premi vengono assegnati alle 50 migliori innovazioni tecnologiche riguardanti prodotti o sistemi per il settore agroalimentare.

Case IH si è aggiudicata il suo primo riconoscimento per la seminatrice di precisione Front-Fold Early Riser® 2150S Split-Row. La seminatrice presenta un design sfalsato a file divise (50 pollici tra la parte anteriore e quella posteriore) che massimizza il flusso dei residui colturali e riduce al minimo gli ingolfamenti, per operazioni agronomiche più efficienti. La seminatrice garantisce la massima precisione in termini di aderenza delle unità a file al profilo del terreno, deposizione e profondità del seme. Tutte le impostazioni possono essere effettuate direttamente dalla cabina consentendo all'agricoltore di apportare con facilità le correzioni necessarie per massimizzare la produttività.

Il nuovo sistema di attacco a tre punti del trattore Steiger® è il secondo prodotto del marchio ad aver vinto il premio AE50. È stato progettato per massimizzare la potenza e la capacità di sollevamento dei trattori Steiger a telaio largo. L'innovativo sistema si avvale ora di una capacità di sollevamento di 20.000 libbre (9071 kg) e di una superiore altezza di sollevamento che consentiranno al trattore di svolgere una gamma di attività ancora più vasta all’interno dell’azienda agricola.

New Holland Agriculture è stata premiata per la sua irroratrice semovente a barra frontale Guardian™ con PLM Intelligence™ MY 2023, dotata di nuovissimi comandi elettronici e connettività avanzata. Gli aggiornamenti includono i controlli in cabina del sistema di gestione dei liquidi durante le operazioni in campo e di rifornimento, e una completa integrazione con il sistema di agricoltura di precisione offerta dai sistemi di connettività New Holland PLM® e dalle interfacce esterne Raven Slingshot. Il sistema PLM Intelligence crea vantaggi per il cliente, fornendo da remoto informazioni sulla diagnostica e sull’assistenza, e sui dati agronomici direttamente sullo smartphone o sul tablet , migliorando quindi la profittabilità e la produttività dei clienti, in tempi rapidi

New Holland si è anche aggiudicata un secondo premio per le sue rotopresse a camera variabile serie Pro-Belt™. Queste presse sono equipaggiate con il sistema ActiveDrop™ di abbassamento automatico del fondo del rotore che offre l’affidabilità richiesta dai contoterzisti e dagli agricoltori che fanno un uso intensivo di queste macchine. Il sistema ActiveDrop di abbassamento automatico del fondo del rotore, avvisa l'operatore quando il carico sul rotore si sta avvicinando alla capacità massima. In questo modo l’operatore può regolare la velocità sul campo in modo da evitare sovraccarichi e incrementare così la produttività complessiva.

Questi riconoscimenti premiano la capacità di CNH Industrial di sviluppare costantemente prodotti innovativi incentrati sulle esigenze dei clienti.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gestione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.



Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

