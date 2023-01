Magna s'apprête à acquérir l'entreprise Veoneer Active Safety

French German

La transaction est en phase avec la stratégie de Magna consistant à accélérer les investissements dans les domaines à forte croissance

Les ventes consolidées d'ADAS sur une base pro forma devraient atteindre environ 3 milliards de dollars en 2024



Élargissement du portefeuille ADAS de Magna avec des produits, des clients, des zones géographiques, des ressources d'ingénierie et des logiciels complémentaires

Aucun changement significatif dans le profil d'endettement et maintien d'une grande flexibilité financière

AURORA, Ontario, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant l'acquisition de l'entreprise Veoneer Active Safety auprès de SSW Partners pour 1,525 milliard de dollars au comptant, sous réserve du fonds de roulement et d'autres ajustements habituels du prix d'achat. L'activité consolidée devrait générer environ 3 milliards de dollars de ventes en 2024, positionnant l'activité ADAS de Magna comme leader mondial.

L'acquisition s'appuie sur les points forts des systèmes avancés d'aide à la conduite (« ADAS » pour Advanced Driver Assistance Systems) de Magna et positionne l'entreprise consolidée avec des produits et des capacités étendus qui fournissent aux clients un portefeuille complet de solutions ADAS.

L'acquisition apporte d'importantes ressources d'ingénierie et élargit la clientèle ADAS de Magna ainsi que sa diversification géographique.



« Cette acquisition est cohérente avec notre stratégie qui vise à accélérer l'investissement dans des domaines à forte croissance. Elle renforce notre capacité à fournir des solutions de systèmes pour répondre aux besoins des clients et positionne Magna comme l'un des principaux fournisseurs ADAS avec un portefeuille complet », a déclaré Swamy Kotagiri, PDG de Magna. « Nous envisageons d'accélérer l'innovation en nous appuyant sur les points forts des deux entreprises, notamment les clients, les fournisseurs, les partenaires technologiques et les employés. Je suis ravi d'accueillir les talentueux employés de Veoneer Active Safety au sein de notre famille Magna. »

POINTS CL É S DE LA TRANSACTION

Élargissement du capteur ADAS de Magna et des capacités complètes des systèmes, y compris le radar, la caméra, l'ECU (unité de commande électronique) ADAS et la surveillance du conducteur.

Ajout de 2 200 ingénieurs, dont 1 800 pour le développement de systèmes, de logiciels et de capteurs.

Les ventes de Veoneer Active Safety devraient atteindre environ 1,1 milliard de dollars en 2022 et environ 1,9 milliard de dollars en 2024.

Consolidées avec Magna Electronics, les ventes ADAS pro forma devraient avoisiner 1,8 milliard de dollars en 2022, 3 milliards de dollars en 2024, et générer des opportunités de contenu ADAS plus élevées par véhicule.

Magna prévoit de maintenir un bilan solide avec un ratio dette ajustée sur BAIIA ajusté légèrement supérieur à la fourchette cible de Magna de 1,0 à 1,5 d'ici la fin 2023, avec le maintien d'une grande flexibilité financière.

Prix d'achat au comptant de 1,525 milliard de dollars, sous réserve d’ajustements du fonds de roulement et autres ajustements habituels du prix d'achat.

La transaction devrait être conclue vers le milieu de l'année 2023, sous réserve de certaines approbations réglementaires et d'autres conditions habituelles de clôture.

Citi et Sidley Austin LLP agissent respectivement en tant que conseiller financier et conseiller juridique de Magna.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LA TRANSACTION



Magna tiendra une conférence téléphonique à l'intention des actionnaires de Magna et des analystes intéressés pour examiner l'acquisition aujourd'hui à 8h00 HE. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence est le 1-800-918-9481. Depuis l'étranger, veuillez composer le 1-416-981-0157. Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la conférence. Magna retransmettra également la conférence sur le site www.magna.com .

La présentation accompagnant la conférence sera disponible sur notre site Web www.magna.com avant la téléconférence.

Pour les personnes qui ne pourront pas suivre la conférence téléphonique à l'heure prévue, les numéros de rediffusion sont les suivants : 1-800-558-5253 depuis l'Amérique du Nord, et 1-416-626-4100 depuis l'étranger (le numéro de réservation est le 22024167) ils seront disponibles jusqu'au 27 décembre 2022.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS DE MAGNA

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces énoncés visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « prévoir », « estimer », « objectif » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Le tableau suivant identifie les énoncés prospectifs importants contenus dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous :

Material Forward-Looking Statement Material Potential Risks Related to Applicable Forward-Looking Statement Strategic benefits of the transaction, including market positioning in complete ADAS system Inherent merger and acquisitions risks, including: unexpected costs, liabilities or delays; inability or failure to achieve intended benefits from the transaction; and/or loss of customers, suppliers, employees or other forms of business disruption; failure to obtain required governmental / regulatory approvals on the terms or at the timing expected

Acquisition integration risks, including the failure to realize anticipated synergies

Technology and innovation risks, including competitiveness of acquired technologies

Program launch risks

Semiconductor chip supply risks

Intense competition Financial impact of transaction, including Sales diversification, sales growth, content per vehicle opportunities, and expected synergies Same risks as above

Shifts in consumer take rates

Potential loss of material purchase order Leverage ratio Inherent merger and acquisitions risks, including: unexpected costs, liabilities or delays; inability or failure to achieve intended benefits from the transaction

Credit ratings changes Engineering & software resources and expertise Acquisition integration risks

Attraction/retention of skilled labour, including failure to retain critical employees of either the acquired business or our own existing business

Labour disruption risk at acquired unionized facilities

