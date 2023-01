Communiqué de presse: Sanofi Ventures annonce un engagement de capital pluriannuel de la part de Sanofi, qui portera à 750 millions de dollars le capital de son fonds evergreen

English French





Sanofi Ventures annonce un engagement de capital pluriannuel de la part de Sanofi, qui portera à 750 millions de dollars le capital de son fonds evergreen

Le fonds se spécialise dans les investissements au stade précoce, la cocréation d’entreprises et le pilotage de rondes d'investissement, et s’engage à poursuivre ses investissements dans des entreprises à fort potentiel d'innovation.





Paris, le 11 janvier 2023. Sanofi Ventures annonce que Sanofi a pris un engagement de capital pluriannuel supplémentaire, qui portera le capital de son fonds d’investissement evergreen à plus de 750 millions de dollars. En plus de son rôle de partenaire financier auprès d’entreprises au portefeuille de projets au stade précoce avancé à intermédiaire, le fonds permettra de soutenir les futures opérations de business development et de fusion et acquisition de Sanofi. Cette augmentation de capital, confirmée par le Comité exécutif, permettra également de renforcer l’équipe d’investisseurs de Sanofi Ventures et ses capacités d’investissement à l’échelle mondiale.

Paul Hudson

Directeur Général, Sanofi

« La mission de Sanofi est de poursuivre les miracles de la science et cet engagement dépasse largement le cadre de ses laboratoires de recherche. Tout en continuant de bâtir un portefeuille de développement de première catégorie, nous investissons dans les entreprises au stade précoce qui, comme nous, s’engagent dans des recherches scientifiques porteuses de transformations et dans l’innovation digitale. Cet apport en capital témoigne de la volonté de Sanofi d’intensifier son engagement auprès de la communauté du capital-risque et de nourrir sa collaboration avec des entreprises innovantes du monde entier, dans l’intérêt des patients. »

Jason P. Hafler

Directeur exécutif, Sanofi Ventures

« Nous sommes reconnaissants à Sanofi du soutien apporté ces dix dernières années et de son engagement renouvelé en faveur de l’innovation au stade précoce et de la promotion de la nouvelle génération d’entreprises transformatives pour améliorer la vie des patients. »

Sanofi Ventures investit dans les meilleures entreprises innovantes spécialisées dans l’immunologie et l’inflammation, les maladies rares, l’oncologie, les thérapies cellulaires et géniques, les vaccins, la santé digitale et la science des données. L’équipe établit des partenariats avec des entreprises privées à tous les stades de leur cycle de vie, du financement de démarrage à celui de série B et au-delà, le pilotage des opérations de financement, siégeant au sein de leur conseil d’administration et collaborant avec fierté avec leurs équipes pour promouvoir leur valorisation sur le long terme.

En 2022, Sanofi Ventures a conclu 10 opérations d’investissement dans des entreprises spécialisées dans des domaines thérapeutiques et digitaux présentant un intérêt stratégique pour Sanofi. Depuis sa création, 80 % de ses investissements ont concerné des entreprises biopharmaceutiques et 20 % des entreprises spécialisées dans la santé digitale.

