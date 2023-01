English French

Plus de 1 000 heures de bénévolat cumulées lors des fêtes de fin d’année dans le cadre du programme de philanthropie de Quadient

Paris, le 11 janvier 2023

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, présente aujourd'hui un premier bilan de son programme de philanthropie, Quadient Cares.

La stratégie de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) de Quadient s'articule autour de cinq piliers : les équipes, les solutions, l'éthique et la conformité, l'environnement et la philanthropie. Ce dernier pilier permet à Quadient et à ses collaborateurs à travers le monde de s’engager auprès des communautés locales et d'apporter des changements réels et durables là où ils sont le plus nécessaires.

En 2022, face à l’élan de solidarité et aux nombreuses initiatives prévues sur la période de fin d’année, Quadient a décidé de créer un événement d’entreprise global, le Giving Month1, qui s’est déroulé tout au long du mois de novembre 2022. Remarquablement animé par ses collaborateurs, Quadient a soutenu les initiatives lancées au profit d’associations à but non lucratif. Au total, plus de 1 000 heures de bénévolat ont été offertes par 300 collaborateurs à des associations et fondations lors de 17 événements solidaires organisés à travers 12 pays.

« Le succès de Giving Month met en lumière l’engagement des collaborateurs de Quadient envers leurs communautés à travers notre programme de philanthropie, en donnant de leur temps et énergie à ceux qui en ont le plus besoin durant la période des fêtes », déclare Brandon Batt, Directeur de la Transformation et Directeur des Ressources Humaines par intérim de Quadient. « Grâce à des liens étroits avec nos partenaires, le programme Quadient Cares poursuit son élan à la recherche d’opportunités pour nos employés de quitter leur bureau pour un temps consacré à leur quartier et leur communauté. Nous sommes impatients de continuer à développer le programme avec un impact encore plus important dans les années à venir ».

Au bilan positif de Giving Month vient s’ajouter celui de l’ensemble des activités de Quadient Cares à la fin de l’année fiscale se terminant le 31 janvier 2023. Le programme aura permis cette année de :

comptabiliser plus de 3 100 heures de bénévol at depuis le lancement du programme en avril 2021

depuis le lancement du programme en avril 2021 dépasser un taux de 20% de collaborateurs Quadient engagés dans Quadient Cares

Pour faciliter leur engagement caritatif, Quadient offre à chacun de ses employés dans le monde au moins un jour de volontariat par an. En 2023, l’objectif est d’améliorer ces résultats en renforçant les partenariats du programme et en poursuivant l’organisation d’évènements solidaires à l’échelle de l’entreprise, à l’instar du Mois de l’Inclusion prévu en mars 2023.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

