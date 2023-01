French English

NFL Biosciences reçoit une subvention conjointe de l’Etat Français et de la Région Occitanie pour son étude clinique PRECESTO

NFL BIOSCIENCES (Euronext Growth Paris – FR0014003XT0 – ALNFL), société biopharmaceutique développant des médicaments botaniques pour le traitement des dépendances et addictions, et en particulier NFL-101, son candidat médicament pour le sevrage tabagique, annonce avoir reçu une subvention de 200 000 euros octroyée conjointement par l’État français et la Région Occitanie pour son étude clinique PRECESTO.

NFL Biosciences se voit octroyer une subvention de 200 000 € dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir 4 du plan France 2030. Cette dotation non remboursable a vocation à soutenir les projets permettant de transformer durablement les secteurs clefs de l’économie française par l’innovation technologique. Deux autres demandes de financement pour un montant global de 1,5 millions d’euros sont en cours d’examen par Bpifrance. Une réponse est attendue dans le courant du 1er trimestre 2023.

L’étude clinique de Phase 2a PRECESTO, a pour objectif principal de valider la complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques en vue du développement d’une méthode de traitement innovante associant NFL-101 et les autres méthodes de sevrage tabagique (voir communiqué de presse du 8 novembre 2022).

Ignacio Faus, Directeur général de NFL Biosciences, ajoute « En tabacologie le coût des études cliniques est relativement faible en comparaison avec d’autres indications, notamment parce que le suivi des patients se fait en ambulatoire, tandis que le potentiel commercial en sevrage tabagique est très important compte tenu du nombre de fumeurs et des limites des thérapies actuelles. Comme nous maintenons une structure de coûts fixes très faible, les fonds sont très majoritairement alloués au financement des études cliniques et servent donc à augmenter la valeur potentielle des projets de NFL Biosciences. Nous remercions chaleureusement les partenaires sur ce dossier, notamment la BPI Occitanie. »

PRECESTO : une étude clinique qui démarrera début 2023 afin de mettre en évidence la complémentarité de NFL-101 avec les autres médicaments de sevrage tabagique

PRECESTO est une étude clinique de preuve de concept qui a pour objectif principal de valider la complémentarité de NFL-101 avec les autres traitements de sevrage tabagique et notamment les substituts nicotiniques (timbres transdermiques (patchs), tablettes, gommes à mâcher, inhalateurs et spray de nicotine) en vue du développement d’une méthode de traitement innovante associant NFL-101 et les autres méthodes de sevrage tabagique. L’étude PRECESTO comparera à un placebo la capacité de NFL-101 à réduire la satisfaction provoquée par les cigarettes et l’envie de fumer sur 34 fumeurs dans un design en cross-over. Chaque sujet sera son propre contrôle et recevra aléatoirement et alternativement soit NFL-101 soit le placebo au début de chacune de deux périodes pendant lesquelles il évaluera à l’aide de questionnaires internationaux la satisfaction procurée par les cigarettes et l’envie de fumer. L’étude sera réalisée à l’institut de recherche Eurofins-Optimed à Grenoble, les premiers recrutements sont prévus début 2023 et les résultats sont attendus au troisième trimestre 2023.

À propos de NFL Biosciences

NFL Biosciences est une société biopharmaceutique basée dans la région de Montpellier qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions. NFL Biosciences a pour ambition d’apporter de nouvelles solutions thérapeutiques, naturelles, plus sûres et plus efficaces à l’ensemble de la population mondiale, sans oublier les pays à niveaux de revenus faibles ou moyens. Son produit le plus avancé, baptisé NFL-101, est un extrait de feuilles de tabac standardisé et dépourvu de nicotine, protégé par trois familles de brevets. NFL Biosciences entend proposer aux fumeurs qui souhaitent arrêter une alternative naturelle, sûre, d’administration simplifiée et personnalisée. NFL Biosciences développe aussi NFL-301, un candidat médicament naturel pour la réduction de la consommation d’alcool et a un projet de développement de médicament pour le traitement des troubles de l’usage du cannabis.

Les actions NFL Biosciences sont cotées sur Euronext Growth Paris (FR0014003XT0 – ALNFL). La société est qualifiée « Entreprise Innovante » éligible à l’investissement des FCPI. Plus d’information sur www.nflbiosciences.com

Contacts

Bruno Lafont – info@nflbiosciences.com - 04 11 93 76 67 Agence Calyptus – nflbio@calyptus.net - 01 53 65 68 68

