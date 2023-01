English French

UBISOFT RENFORCE SON FOCUS STRATEGIQUE SUR SES PLUS GRANDES MARQUES ET SES SERVICES LIVE

AVEC UNE NOUVELLE SERIE DE MESURES,

CONSOLIDANT SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

ET DE CREATION DE VALEUR A LONG TERME



Mise à jour des objectifs financiers 2022-23,

Communication des premiers objectifs pour 2023-24



Paris, le 11 janvier 2023 – Ubisoft renforce son focus stratégique sur ses plus grandes marques et ses services Live avec un nouvel ensemble de mesures, consolidant ses perspectives de croissance et de création de valeur à long terme. La société actualise aujourd'hui ses objectifs financiers pour 2022-23 et introduit ses premiers objectifs pour 2023-24.

Au cours des 10 dernières années, les équipes d'Ubisoft ont créé de manière organique l'un des portefeuilles de marques les plus profonds et les plus diversifiés de l’industrie. Cela s’est traduit par une transformation significative du Groupe avec de multiples marques majeures et des revenus récurrents beaucoup plus importants grâce au grand succès de ses jeux Live.

Malgré ces réalisations et alors que l’industrie continue de s'orienter vers des méga-marques et des jeux persistants capables de toucher les joueurs du monde entier, sur toutes les plateformes et tous les modèles économiques, la Société est confrontée à des défis majeurs. Notre stratégie au cours des 4 dernières années a consisté à créer des jeux Live persistants et adapter nos franchises les plus fortes, principalement Assassin's Creed®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® et Tom Clancy's The Division® à ces tendances convergentes pour en faire de véritables marques mondiales. Toutefois, les jeux issus de cette phase d’investissement n’ont pas encore été lancés, tandis que nos lancements récents n’ont pas donné les résultats attendus.

En plus de cet effet, et dans un contexte de détérioration des conditions macroéconomiques, les tendances pendant la période des fêtes, en particulier les dernières semaines de décembre et de début janvier, ont été nettement et étonnamment plus lentes que prévu.

Ce contexte général a déclenché une révision complète de nos perspectives de revenus conduisant à une prudence accrue pour les années à venir. Compte tenu de ces éléments, combinés aux investissements supplémentaires significatifs résultant du confinement et des nouveaux modes de travail qui ont tous deux eu un impact profond sur les productions de l’ensemble de l'industrie au cours des 3 dernières années, Ubisoft annonce aujourd'hui un ensemble de mesures destinées à renforcer ses perspectives de croissance et de création de valeur à long terme :

Veiller à ce que toute notre énergie soit concentrée sur la construction de marques et de services Live parmi les plus puissants de l’industrie. En conséquence, nous avons décidé d’arrêter le développement de trois projets non-annoncés, en plus des quatre déjà annoncés en juillet 2022.

Déprécier environ 500 millions d'euros de R&D capitalisée, concernant des jeux premium et Free-to-Play à venir et les titres arrêtés. Cela reflète notamment la prudence accrue liée aux challenges actuels du marché des jeux vidéo et à l'environnement macroéconomique ainsi qu'à la nécessité de se concentrer sur moins de titres.

Dans le cadre du renforcement de notre focus stratégique, adapter notre organisation à un marché plus difficile, avec une réduction nette prévue de notre base de coûts non-variables de plus de 200 millions d’euros au cours des deux prochaines années. Cette réduction sera réalisée grâce à des restructurations ciblées, à la cession de certains actifs non essentiels et à l’attrition naturelle habituelle. Ubisoft continuera à recruter des personnes de grand talent pour ses plus grandes marques et jeux Live.





Yves Guillemot, co-fondateur et Président directeur général, a déclaré “Nous sommes clairement déçus par notre performance récente. Nous sommes confrontés à des dynamiques de marché contrastées alors que l’industrie continue de s'orienter vers les méga-marques et les jeux Live persistant dans un contexte de dégradation des conditions macroéconomiques affectant les dépenses des consommateurs. Malgré des notes et un accueil des joueurs excellents ainsi qu'un plan marketing ambitieux, nous avons été surpris par la sous-performance de Mario + Lapins Crétins® : Sparks of Hope dans les dernières semaines de 2022 et début janvier. Just Dance® 2023 a également sous-performé. Par conséquent, avec l’aval du conseil d’administration, nous prenons aujourd'hui des décisions stratégiques et opérationnelles supplémentaires importantes. Il est essentiel de continuer à adapter notre organisation et de renforcer notre exécution afin de proposer des jeux de grande qualité aux joueurs ainsi qu’une grande création de valeur.

Les perspectives à long terme de l’industrie restent prometteuses et je suis convaincu qu’Ubisoft est bien positionné pour bénéficier de cette dynamique grâce à la force de nos équipes, de nos marques, de notre capacité de production, de nos technologies et de notre situation financière. Notre back-catalogue reste très sain, avec notamment une activité robuste de Rainbow Six Siege, une grande dynamique pour nos jeux Assassin's Creed, et une performance généralement solide de nos jeux Live. Nous nous attendons à ce que notre stratégie visant à créer des jeux Live persistants et transformer nos plus grandes marques en véritables phénomènes mondiaux avec des offres multiples à travers les plateformes et les modèles économiques, finisse par générer une création de valeur significative, avec une forte croissance du net bookings et du résultat opérationnel au cours des prochaines années."

Révision des objectifs financiers

Ubisoft révise aujourd'hui son objectif de net bookings pour le T3 2022-23, désormais attendu à environ 725 M€ contre un objectif précédent d’environ 830 M€. Cela reflète l'environnement plus difficile mentionné précédemment, qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope et Just Dance 2023.

Les joueurs pourront découvrir la beauté de Skull and Bones lors de la prochaine phase bêta qui vient. Le temps supplémentaire a déjà porté ses fruits et apporté des améliorations impressionnantes à sa qualité, ce qui a été confirmé par les récents playtests. Nous pensons que les joueurs seront positivement surpris par son évolution. Nous avons décidé de décaler son lancement afin de disposer de plus de temps pour présenter l’expérience de jeu qui est beaucoup «polishée» et équilibrée et pour bâtir sa visibilité. Skull and Bones sortira désormais début 2023-24.

Dans ce contexte, Ubisoft revoit ses objectifs pour l'ensemble de l'année, avec un net bookings désormais attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre l’objectif précédemment communiqué d’une croissance de plus de 10%. Le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 M€ de la R&D capitalisée, est désormais attendu à -500 M€ contre 400 M€ précédemment.

Ubisoft communique aujourd'hui son objectif de résultat opérationnel non-IFRS 2023-24 à environ 400 M€, reflétant la prudence nécessaire compte tenu de l'environnement actuel difficile, tout en prévoyant une forte croissance du net bookings grâce à un line-up significativement plus riche.

La situation financière d'Ubisoft est solide avec environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie après remboursement de l'obligation de 500 M€ arrivant à échéance à la fin du mois.

Frédéric Duguet, Directeur Financier, a ajouté “Notre réaction décisive et nos mesures supplémentaires d'optimisation des coûts devraient nous aider à naviguer dans l'environnement économique difficile actuel et à aborder les années à venir avec une organisation plus agile. Grâce au pipeline le plus riche de l'histoire d’Ubisoft, 2023-24 verra la sortie d'Assassin's Creed® Mirage, Avatar : Frontiers of PandoraTM, Skull and BonesTM et d'autres jeux premium encore non-annoncés, dont un de taille importante, ainsi que des titres Free-to-Play prometteurs pour certaines de nos plus grandes marques.”

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, ou sur des performances financières à venir. Ces éléments de projection sont donnés à titre d’objectifs. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées n’ont pas été revues par les Commissaires aux comptes. (Des informations complémentaires figurent dans le Document d'Enregistrement Universel d’Ubisoft, déposé le 14 juin 2022 auprès de l’Autorité des marchés financiers).

À propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy’s The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l'exercice 2021–22, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 129 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.ubisoftgroup.com

© 2023 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

