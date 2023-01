COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE LA MG-X MADE FOR iPHONE®

English French

NACON ANNONCE LA DISPONIBILITÉ DE LA MG-X MADE FOR iPHONE®



Lesquin, 11 janvier 2023 – NACON, créateur d’accessoires gaming premium, est heureux d’annoncer la sortie de son nouveau modèle de manette MG-X Made For iPhone®*. Sous licence officielle Xbox, la manette Cloud Gaming MG-X Made For iPhone® est l’accessoire idéal pour les détenteurs du Xbox Game Pass Ultimate™.

À l’instar de la MG-X, salué par la critique depuis sa sortie en septembre 2021, la MG-X Made For iPhone® permet aux joueurs de profiter de toutes les commandes classiques d’une manette pour les jeux mobile. Tout comme la MG-X Pro Made for iPhone®, sortie en décembre 2022, elle est compatible avec les différents modèles d’iPhone®, du 6S aux plus récents, grâce à son support ajustable et sa connexion Bluetooth®. La manette se connecte facilement à un iPhone® et permet de prendre en main tous les jeux de l’offre Xbox Game Pass Ultimate™.

*Fait pour iPhone®



Caractéristiques d e la NACON MG-X :

L’expérience Xbox où que vous soyez : Manette pour iPhone® Designed for Xbox, idéale pour profiter de l’offre Xbox Game Pass Ultimate™* ainsi que des jeux indiqués comme compatibles sur l’Apple Store

: Manette pour iPhone® Designed for Xbox, idéale pour profiter de l'offre Xbox Game Pass Ultimate™* ainsi que des jeux indiqués comme compatibles sur l'Apple Store Une manette de poche : Compact et robuste, la MG-X Made For iPhone® est la manette idéale pour les joueurs mobile. Son revêtement texturé assure un confort optimal.

Entièrement sécurisé : L'ouverture ajustable maintient l'iPhone® en toute sécurité pour une stabilité maximale.

: L’ouverture ajustable maintient l’iPhone® en toute sécurité pour une stabilité maximale. Connexion sans-fil : Appairage facile de l’iPhone® à la MG-X Made For iPhone® en Bluetooth®.

: Appairage facile de l’iPhone® à la MG-X Made For iPhone® en Bluetooth®. 20 heures d’autonomie ** : Batterie puissante rechargeable avec un câble USB-C, offrant de longues heures de jeu. Un bandeau de LED vous indique le niveau de la batterie.

: Batterie puissante rechargeable avec un câble USB-C, offrant de longues heures de jeu. Un bandeau de LED vous indique le niveau de la batterie. Compatibilité universelle : Fonctionne avec tous les modèles d’iPhone® depuis le 6S jusqu’aux plus récents, équipés de iOS 14.

*Xbox Game Pass Ultimate non inclus.

**Durée de vie de la batterie pouvant varier selon les jeux.

La manette MG-X Made For iPhone® est disponible dès maintenant au prix public conseillé de 120,00€.

www.nacongaming.com

Vidéo disponible ici

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. https://corporate.nacongaming.com/

