FURA Gems委任Mazars SA并启动责任珠宝业委员会（RJC）注册流程

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阿联酋迪拜, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FURA Gems今日宣布已启动RJC认证程序，表明其履行负责任的商业行为的承诺。 Mazars Switzerland将负责该认证项目，引导FURA Gems及其哥伦比亚祖母绿、莫桑比克红宝石和澳大利亚蓝宝石的所有运营采矿点完成RJC认证的准备工作。 FURA已向RJC注册了其澳大利亚矿区，现在FURA将寻求扩大该集团及其所有采矿点的认证范围。 在Mazar的支持下，FURA力求在2023年12月31日或之前完成其所有采矿点的认证流程。



自2017年成立以来，FURA便在部署宏大的ESG（环境、社会和治理）战略，而完成RJC认证则是该战略不可或缺的一环。 去年年初，FURA宣布与Gübelin合作，通过原产地证明区块链（Provenance Proof Blockchain）为所有宝石提供溯源。 RJC认证标志着FURA为实现宏大的ESG目标又迈出了重要一步。

“这是我们的一个强有力的证明，因为我们对旗下所有生产祖母绿、红宝石和蓝宝石的矿山启动了认证，” FURA Gems创始人兼首席执行官Dev Shetty表示， “认证流程将使我们能够正式确定自成立以来表明的承诺：为珠宝市场提供可溯源、可持续采购的彩色宝石。 为实现这一目标，我们已确定将Mazars作为在生产基地和总部层面执行此流程的理想合作伙伴。 Mazars兼具区域专长和全球视野，这种理想组合让我们能够以最高水平的能力和专业精神开展此项目。

Mazars合伙人Franck Paucod解释道：“我们很高兴能够引导FURA Gems通过责任珠宝业委员会实践准则（RJC COP）认证。 同时为三（3）个矿山开展认证彰显了FURA对负责任采矿的承诺。 我们相信，凭借我们在宝石和珠宝领域的经验，我们将为FURA致力于建立稳固的框架以实现RCJ认证提供一臂之力。”

FURA GEMS介绍

FURA Gems Inc.成立于2017年，是一家彩色宝石开采和营销公司。 FURA总部位于阿联酋迪拜，在全球拥有1200多名员工。 它是首家涵盖全品类彩色宝石的开创性、有创造力和道德感的采矿企业。 该公司在哥伦比亚、莫桑比克和澳大利亚经营着三家采矿子公司，分别开采祖母绿、红宝石和蓝宝石。 FURA还在马达加斯加启动了进行蓝宝石开采的勘探计划。 作为发展最快的彩色宝石开采公司，FURA确保以合乎道德的方式开采的彩色宝石从原石到零售的整个过程稳定且可追溯。

MAZARS介绍

Mazars是一个国际性、一体化的合伙企业，专注于提供审计、会计、咨询、税务和法律服务。 Mazars在全球90多个国家和地区开展业务，凭借其超过4.4万名专业人员的专业知识，该公司可为各种规模的客户在各个发展阶段提供协助。

Mazars Switzerland专注于钟表和珠宝行业。 Mazars可引导客户完成责任珠宝业委员会实践准则（RJC COP）认证的准备和注册工作（FURA Gems就是这种情况） ，也可按照RJC COP的要求对申请认证的公司进行审计。

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80695a84-8e96-48d7-a21d-6548f0e035e7