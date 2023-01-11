FURA Gems 任命 Mazars SA 並展開向責任珠寶業委員會 (RJC) 註冊的程序

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阿聯酋杜拜, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FURA Gems 今日宣布已展開 RJC 認證程序，以實踐對負責任商業行為的承諾。 該項目將由 Mazars Switzerland 主導，引領 FURA Gems 及所有營運的採礦地點進行整個 RJC 預備過程，這包括位於哥倫比亞的翡翠採礦地點、位於莫桑比克的紅寶石採礦地點和位於澳洲的藍寶石採礦地點。 FURA 的澳洲分公司已在 RJC 註冊，而 FURA 現將致力擴大認證範圍至集團及所有營運地點。 在 Mazars 的支援下，FURA 的目標是在 2023 年 12 月 31 日或之前完成所有營運地點的認證過程。



FURA 自 2017 年成立以來已著手落實甚為進取的 ESG 策略，而獲得 RJC 認證則是此策略的一環。 FURA 在去年初宣布與 Gübelin 合作，通過 Provenance Proof Blockchain 為其所有寳石提供可追溯性。 RJC 認證代表 FURA 在實踐其雄心勃勃的 ESG 目標再邁出重要一步。

FURA Gems 創始人兼行政總裁 Dev Shetty 表示：「為所有生產翡翠、紅寶石和藍寶石的寶石礦展開認證程序，是公司表明其立場的有力行動。 認證過程將讓我們正式確定自成立以來的承諾：為珠寶市場提供可追溯、可持續採購的彩色寶石。 為達成此目標，我們已認定 Mazars 為在我們各個生產地和總部進行此流程的最佳合作夥伴。 Mazars 具備區域專業知識和全球視野，有助我們以最高的能力和專業精神執行此計劃。」

Mazars 合夥人 Franck Paucod 表示：「我們很高興能夠協助 FURA Gems 通過 RJC COP 認證的嚴格流程。 為三 (3) 個寶石礦同時執行此計劃亦表明了 FURA 對負責任採礦的承諾。 我們相信，憑藉我們在寶石和珠寶領域的經驗，將能夠協助 FURA 建立穩固的框架以獲得 RJC 認證。」

關於 FURA GEMS

FURA Gems Inc. 是於 2017 年成立的彩色寶石開採和市場推廣公司。 總部位於阿聯酋杜拜，在全球各地僱有超過 1,200 名員工。 FURA Gems 是首間涵蓋整個彩色寶石光譜，且領先業界而富創意的道德企業。 FURA 在哥倫比亞、莫三比克和澳洲營運三間礦業子公司，開採翡翠、紅寶石和藍寶石。 FURA 亦已在馬達加斯加開始​​藍寶石開採勘探計劃。 FURA 是成長速度最快的彩色寶石採礦公司，確保從原石到零售一路穩定提供可追溯且符合道德開採的彩色寶石。

關於 MAZARS

Mazars 是 FURA 全球合作夥伴，專門提供審計、會計、諮詢、稅務和法律服務。 Mazars 業務遍佈全球 90 多個國家和地區，結合超過 44,000 名專業人士的專業知識，為各種規模的客戶在各個發展階段提供協助。

Mazars Switzerland 專門從事鐘錶珠寶業。 Mazars 可協助客戶進行 RJC 實踐守則 COP 認證的準備和註冊過程（這就是 FURA Gems 的情況）或者按照 RJC COP 為公司認證進行審計。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80695a84-8e96-48d7-a21d-6548f0e035e7