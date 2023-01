Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Pengujian FAT Lapangan Perdana mereka di Fasilitas Kemaritiman mereka di Busan, Korea

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

TEMECULA, Calif., Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”), bagian dari grup perusahaan Nikkiso Co., Ltd (Jepang), bangga mengumumkan pengujian FAT lapangan perdana mereka di fasilitas Kemaritiman baru mereka di Busan, Korea. Capaian ini menegaskan komitmen dan dukungan mereka terhadap pertumbuhan pasar Korea.



Sejak Juli 2022, mereka telah memproduksi skid pompa tekanan tinggi dalam fasilitas seluas 4.000 meter persegi. Dengan keberhasilan penyelesaian uji FAT yang diperuntukkan Hapag Lloyd AG ini (untuk sistem pasokan bahan bakar gas terbesar), mereka menunjukkan kapabilitas pabriknya beserta fasilitas uji LN2 (nitrogen likuid) . Fasilitas ini terus menyediakan uji laik operasi dan dukungan pemeliharaan yang sebelumnya disediakan. Dengan produksi skid pompa HP dan kapabilitas pengujian, mereka sekarang menyediakan solusi kemaritiman sistem penuh untuk pelanggan mereka.

Uji FAT wajib dilakukan sebelum pengantaran skid, yang menguji kinerja keseluruhan (yaitu, laju aliran maksimum pompa, kinerja penguap, sistem minyak pelumas (LO), sistem pembuangan nitrogen, katup kriogenik, dll.). Uji tersebut harus disaksikan oleh pemilik kapal, badan klasifikasi, dan pelanggan denganmemverifikasi apakah produk tersebut memenuhi persyaratan kinerjanya atau tidak.

Menurut Jay Lee, Manajer Umum, Korea, “Nikkiso ACD telah menjadi pemasok favorit untuk skid Bahan Bakar Gas bagi industri pembuatan kapal Korea selama lebih dari 20 tahun! Dengan fasilitas pengemasan dan pengujian skid baru kami yang berlokasi dekat dengan galangan kapal di Korea, kami sekarang bahkan memiliki kapasitas lebih besar untuk menyediakan dukungan lokal dan memenuhi permintaan kemaritiman global yang signifikan.”

“Ini sebuah kemajuan penting bagi Grup kami dan pasar Kemaritiman bertenaga LNG, juga manfaat lebih besar bagi pelanggan Kemaritiman kami. Nikkiso CE&IG sekarang mampu menyediakan dan menguji sistem penuh serta mendukung pelanggan kami dengan solusi sistem siap-guna,” ujar Peter Wagner, CEO Cryogenic Industries dan Presiden Grup.

Informasi Kontak:

Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases - Korea

Kantor Pusat & Pabrik: 83, Nosansanupjung-ro, Gangseo-gu, Busan, 46752, Korea

Kantor cabang: #1912, 170, Gwanggyojungang-ro, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 16614, Korea

info@NikkisoCEIG-Korea.com

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan memberikan layanan peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri serta Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, silakan kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .