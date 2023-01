Tilläggsköpeskilling utbetalad avseende vissa accepter av NeoGames S.A.:s offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc

English Swedish

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER SCHWEIZ, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ETT ERBJUDANDE ENLIGT LAGAR OCH REGLER I SÅDAN RELEVANT JURISDIKTION SKULLE VARA FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. FÖR YTTERLIAGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL DE ERBJUDANDERESTRIKTIONER SOM FRAMGÅR AV AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE SAMT I PROSPEKTET OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN SOM PUBLICERATS PÅ NEOGAMES HEMSIDA (IR.NEOGAMES.COM/OFFER-PAGE).

LUXEMBOURG, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Den 17 januari 2022 offentliggjorde NeoGames S.A.1 (”NeoGames”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspire Global plc2 (”Aspire Global”) att överlåta samtliga sina aktier i Aspire Global till NeoGames för ett vederlag bestående av en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis (”Erbjudandet”).

Efter utgången av acceptperioden den 25 maj 2022 offentliggjorde NeoGames att aktier motsvarande totalt 98,25 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning hade lämnats in i Erbjudandet. Då samtliga fullföljandevillkor var uppfyllda, förklarade NeoGames Erbjudandet ovillkorat i samtliga avseenden och offentliggjorde att förvärvet av aktierna i Aspire Global som lämnats in i Erbjudandet skulle fullföljas. NeoGames offentliggjorde vidare att acceptperioden för Erbjudandet förlängdes till och med den 14 juni 2022. Vid utgången av förlängningen av acceptperioden hade ytterligare aktier motsvarande totalt 1,06 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet, innebärande att aktier motsvarande totalt 99,31 procent av aktierna och rösterna i Aspire Global före utspädning lämnats in i Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet förlängdes inte ytterligare och Erbjudandet avslutades således. Resterande aktier i Aspire Global förvärvades därefter av NeoGames genom ett tvångsinlösenförfarande, till följd av vilket Aspire Global blev ett helägt dotterbolag till NeoGames. Den 23 juni 2022 offentliggjorde Aspire Global att bolagets ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Premier Growth Market hade godkänts och att sista dag för handel var den 4 juli 2022.

Enligt NeoGames pressmeddelande den 17 januari 2022 varigenom Erbjudandet offentliggjordes (”Budpressmeddelandet”) erbjöds aktieägare i Aspire Global att överlåta aktier i Erbjudandet enligt två olika vederlagsalternativ: Grundalternativet och det Villkorade Alternativet (såsom definierat i Budpressmeddelandet). Aktieägare som valt det Villkorade Alternativet och som erhållit mindre än 0,320 aktier i NeoGames i form av svenska depåbevis vid redovisning av likvid i Erbjudandet (och som således erhållit ett mindre vederlag än aktieägare som valt Grundalternativet) var enligt Budpressmeddelandet berättigade till en kontant tilläggsköpeskilling, villkorat av utbetalning av framtida utdelningar från Aspire Global till NeoGames med ett motsvarande sammanlagt belopp (efter avdrag för eventuell utdelningsskatt) efter att Aspire Global blivit ett helägt dotterbolag till NeoGames. Tilläggsköpeskillingens värde skulle enligt Budpressmeddelandet för varje inlämnad aktie i Aspire Global uppgå till skillnaden mellan värdet av det faktiskt erlagda aktievederlaget (där 0,320 aktier i NeoGames skulle anses ha ett värde om 111,00 kronor) och 111,00 kronor. Som angavs i Budpressmeddelandet kunde det maximala sammanlagda värdet som kunde erhållas enligt det Villkorade Alternativet aldrig överstiga det värde som erhölls enligt Grundalternativet.

I sitt pressmeddelande den 17 januari 2022 rekommenderade Aspire Globals oberoende budkommitté Aspire Globals aktieägare att acceptera Grundalternativet i Erbjudandet snarare än det Villkorade Alternativet. Som angavs i Budpressmeddelandet åtog sig dock aktieägare, vilka sammanlagt ägde aktier som vid tidpunkten för Budpressmeddelandet motsvarade 66,96 procent av samtliga aktier och röster i Aspire Global, att välja det Villkorade Alternativet för att möjliggöra för alla andra aktieägare att erhålla fullt kontant vederlag.

NeoGames får härmed meddela att den kontanta tilläggsköpeskillingen nu har utbetalats, i enlighet med villkoren i Budpressmeddelandet, till samtliga aktieägare i Aspire Global som valt det Villkorade Alternativet i Erbjudandet. Utbetalningen av tilläggsköpeskillingen föregicks av sådan utdelning från Aspire Global till NeoGames som enligt Budpressmeddelandet utgjorde en förutsättning för utbetalningen. Det sammanlagda värde som aktieägare erhållit enligt det Villkorade Alternativet har inte överstigit det värde som aktieägare erhållit enligt Grundalternativet.

Viktig information

NeoGames offentliggör informationen i detta pressmeddelande i enlighet med Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 22.15 (CET) den 11 januari 2023.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuell innehållsmässig avvikelse mellan de båda språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Erbjudandet lämnades inte, direkt eller indirekt, i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz eller i någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande enligt lagar och regler i sådan relevant jurisdiktion skulle ha varit förbjudet enligt tillämplig lag, genom post eller annat kommunikationsmedel (inklusive, men inte begränsat till, telefax, e-post, telex, telefon och internet) som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz, och Erbjudandet kunde inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Således kommer detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet inte att, och ska inte, sändas, postas eller på annat sätt spridas eller vidarebefordras i eller till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz.

Detta pressmeddelande sänds inte, och får inte sändas, till personer med registrerade adresser i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra förvaltare som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Schweiz får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument som erhållits i samband med Erbjudandet, till sådana personer.

Erbjudandet samt den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande har inte upprättats av och har inte godkänts av en ”authorised person” som avses i section 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (”FSMA”). Den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande distribueras således inte till, och får inte vidarebefordras till, allmänheten i Storbritannien. Spridningen av den information och de dokument som görs tillgängliga genom detta pressmeddelande är undantagen från restriktionerna för finansiell marknadsföring i section 21 i FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion avseende att förvärva daglig kontroll över en juridisk persons verksamhet; eller avseende att förvärva 50 procent eller mer av aktier med rösträtt i en juridisk person, i enlighet med artikel 62 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

_________________

1 Ett luxemburgskt société anonyme (org.nr B186309), med säte i Luxemburg.

2 Ett maltesiskt publikt aktiebolag (org.nr C 80711), med säte på Malta.