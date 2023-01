Aduro kehrt zum CEM AlphaNorth Capital Event zurück

French German

SARNIA, Ontario, Jan. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und die Umwandlung von schwerem Rohöl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, hat heute bekanntgegeben, dass es vom 20. bis 23. Januar 2023 am CEM AlphaNorth Capital Event in Nassau, Bahamas, teilnehmen wird. Während der Veranstaltung wird Aduro Einzelgespräche mit interessierten Investoren und anderen Beteiligten führen.



In den letzten 3 Monaten hat Aduro mehrere Meilensteine erreicht, darunter den Abschluss einer Absichtserklärung mit Prospera Energy Inc. zur Entwicklung einer vorkommerziellen Pilotanlage zur Umwandlung von Bitumen mit niedrigem API-Gehalt in höherwertige Produkte, den Erhalt eines Forschungszuschusses in Höhe von 1,14 Mio. $ vom Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ( NSERC ) und Mitacs für die Optimierung des chemischen Recyclings von gemischten Industrie- und Verbraucherkunststoffen durch die Bewertung der Auswirkungen von Verunreinigungen auf Kunststoffrohstoffe und die Verbesserung von Vor- und Nachverarbeitungstechniken sowie die Teilnahme am Shell GameChanger -Programm für die Dekarbonisierung von Chemikalien, um die Entwicklung und Vermarktung der HydrochemolyticTM-Technologie des Unternehmens zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in wertvolle Chemikalien zu beschleunigen.

„Diese Konferenz bietet die Gelegenheit, mit Investoren zu sprechen, die auf der Suche nach wachstumsstarken Unternehmen im Bereich der sauberen Technologien wie Aduro sind, ihnen unsere Leistungen zu präsentieren und unsere Zukunftspläne zu diskutieren“, so Ofer Vicus, CEO von Aduro. „Aduro ist gut positioniert, um sein Wachstum im Jahr 2023 und darüber hinaus fortzusetzen, und wir freuen uns darauf, unsere Pläne mit Investoren auf dem CEM AlphaNorth Capital Event zu diskutieren.“

Über Capital Event Management Ltd.

Capital Event Management Ltd, („ CEM “) ist ein führender Anbieter von Möglichkeiten für Small-Cap-Investmentberater, Portfoliomanager, institutionelle Investoren und vermögende Privatpersonen, mit aufstrebenden Unternehmen in Kontakt zu treten, die auf der Suche nach Kapital und Unterstützung auf dem offenen Markt sind. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Pflege einer exklusiven Investorendatenbank und einem Partnerfonds bei CEM Capital hat das Unternehmen die Vorarbeit geleistet, um es den Kunden leicht zu machen, Beziehungen aufzubauen, die etwas bewirken können. Der fünfsäulige Ansatz von CEM umfasst einen Partnerfonds, Zielveranstaltungen, virtuelle Treffen, Beratung für Führungskräfte und Beratungsdienste, die alle darauf ausgerichtet sind, wertvolle Erfahrungen zu bieten, die Kapital mit Chancen verbinden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

