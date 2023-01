Interfor annonce des réductions temporaires de production au 1er trimestre 2023

English French

BURNABY, Colombie-Britannique, 11 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERFOR CORPORATION (" Interfor " ou la " Société ") (TSX: IFP) a annoncé aujourd'hui son intention de réduire sa production de bois d'œuvre au premier trimestre 2023 d'au moins 100 millions de pieds-planche, ou 8 % de sa capacité trimestrielle, car les conditions économiques et l'incertitude du marché continuent d'affecter la demande de bois d'œuvre. Cette réduction temporaire de la production se concentrera principalement en dehors de la région d'exploitation d'Interfor au sud des États-Unis.

La Société prévoit actuellement de reprendre son calendrier d'exploitation normal en avril 2023, mais elle surveillera étroitement les conditions du marché et ajustera ses plans de production selon les circonstances.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Ce communiqué contient des informations prospectives sur les perspectives commerciales de la société, les conditions économiques et de marché, la demande de bois d'œuvre, le calendrier d'exploitation, les plans de production et d'autres informations qui ne sont pas des faits historiques. Une énoncé contient des informations prospectives lorsque la société utilise ce qu'elle sait et attend aujourd'hui pour faire une déclaration sur l'avenir. Les déclarations contenant des informations prospectives dans ce communiqué comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la production, la capacité de production, les prix du bois d'œuvre, les projets d'investissement et de maintenance, et d'autres facteurs pertinents. Les lecteurs sont avertis que les résultats réels peuvent varier par rapport aux informations prospectives contenues dans ce communiqué, et qu'il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des informations prospectives contenues dans ce communiqué sont décrits dans le rapport de gestion annuel d'Interfor, sous la rubrique « Risques et incertitudes », qui est disponible sur www.interfor.com et sous le profil d'Interfor sur www.sedar.com. Les facteurs et hypothèses importants utilisés pour formuler les informations prospectives dans ce rapport incluent la volatilité des prix de vente du bois d'œuvre, des grumes et des copeaux de bois; la capacité de la société à faire face à la concurrence mondiale; la disponibilité et le coût de l'approvisionnement en grumes; les catastrophes naturelles ou d'origine humaine; les taux de change; les changements dans les réglementations gouvernementales; la réconciliation avec les autochtones; la capacité de la société à exporter ses produits; le différend commercial sur le bois de conifères entre le Canada et les États-Unis ; les impacts environnementaux des activités de la société ; les interruptions de travail ; la sécurité des systèmes d'information ; et l'existence d'une crise de santé publique. Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées sur les attentes de la société à la date du présent communiqué. Interfor ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS D’INTERFOR

Interfor est une entreprise de produits forestiers axée sur la croissance qui exerce ses activités au Canada et aux États-Unis. La société a une capacité de production annuelle de bois d'œuvre d'environ 5,2 milliards de pieds-planche et offre une gamme diversifiée de produits de bois d'œuvre à des clients du monde entier. Pour plus d'informations sur Interfor, visitez notre site Web à l'adresse www.interfor.com.

