Michael Kommosesta SSH Communications Security Oyj:n uusi talousjohtaja

SSH Communications Security Oyj - Pörssitiedote - 12.01.2023 klo 09:00

Helsinki, Suomi - SSH Communications Security Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty KTM Michael Kommonen. Kommonen aloittaa tehtävässään viimeistään 1.3.2023. Hän siirtyy SSH:lle AbbVie Oy:ltä Business Finance Managerin roolista. Kommosella on monipuolinen kokemus erilaisista analyytikon ja kontrollerin tehtävistä suurissa yrityksissä, kuten Oriola, Novo Nordisk ja Schindler.

”SSH on minulle ennestään tuttu legendaarisen SSH-protokollan alkuperäisenä kehittäjäyrityksenä sekä johtavana eurooppalaisena kyberturvayhtiönä. SSH:ssa puhaltavat uudet tuulet, yhtiö on kasvanut positiivisesti viimeiset kuusi neljännestä peräjälkeen, joka motivoi kiinnostumaan yrityksestä entisestään. Lisäksi osaava tiimi ja rento organisaatiokulttuuri ovat tehneet minuun syvän vaikutuksen. Näin ollen, olen vakuuttunut, että pääsemme rakentamaan vahvaa kasvua lähivuosina”, Kommonen kertoo.

SSH:n toimitusjohtaja Teemu Tunkelon mukaan oli tärkeää SSH:n uuden strategian myötä saada vahvasti kasvuun ja kehittämiseen orientoitunut talousjohtaja. Uusi kasvu edellyttää jatkuvaa uudistumiskykyä ja uusien kunnianhimoisten virstapylväiden saavuttamista. ”Olemme iloisia saadessamme Michaelin osaksi SSH:n tiimiä. Hän tuo mukanaan uutta näkemystä ja laaja-alaista kokemusta eri yhtiöiden taloushallinnosta”, Tunkelo toteaa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Teemu Tunkelo, toimitusjohtaja, SSH

puh. +358 40 5499605, sähköposti teemu.tunkelo@ssh.com



Jakelu:

Media

www.ssh.com



