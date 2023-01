English Danish

Til Nasdaq Copenhagen



Nykredit Realkredit A/S opjusterer forventningerne til 2022

Nykredit opjusterer forventningerne til 2022 og forventer et resultat før skat for 2022 på ca. 11,5 mia. kr. Forretningsresultatet forventes at lande på ca. 10,5 mia. kr. Den hidtidige forventning til resultat før skat var på 9,5-10,0 mia. kr.

Opjusteringen bunder primært i, at beholdningsindtjeningen udviklede sig mere positivt end forventet i 4. kvartal som følge af udviklingen på de finansielle markeder. Herudover har den underliggende forretning også udviklet sig mere positivt end forventet.

Året som helhed har været præget af vækst på tværs af forretningen samt øgede indtægter i den underliggende forretning bl.a. grundet fortsat kundetilgang og høj aktivitet. Årets resultat er også positivt påvirket af en solid kreditkvalitet, som medfører lave nedskrivninger, samt en positiv udvikling i derivater.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

- Det står nu klart, at resultatet i 2022 ikke alene bliver bedre end forventet, men også bliver Nykredits bedste nogensinde. Det er selvsagt meget tilfredsstillende.



- Vi er stolte af at kunne vise vores kunder fordelene ved vores særlige foreningsejerskab, der giver os mulighed for at dele fremgangen med kunderne i Totalkredit og Nykredit Bank, når det går godt. Vi kan dog ikke nødvendigvis forvente samme høje aktivitetsniveau og resultat næste år grundet de makroøkonomiske udsigter og den tiltagende usikkerhed.

- Det er en helt særlig tid med stor økonomisk uro og generel usikkerhed i verden omkring os. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Nykredit også i en tid som denne fortsat står stærkt og har et solidt grundlag for fortsat at være til stede og understøtte udvikling i hele landet i alle tider.

Nykredit Bank forventer et resultat før skat for 2022 på ca. 3,5 mia. kr. De hidtidige forventninger til resultat før skat var på 2,8-3,3 mia. kr.

Totalkredit forventer et resultat før skat for 2022 på ca. 3,1 mia. kr. De hidtidige forventninger til resultat før skat var 2,5-3,0 mia. kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt årsrapport 8. februar 2023. Her vil Nykredits ledelse stå til rådighed for uddybende kommentarer til regnskabet.

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88.

Vedhæftet fil