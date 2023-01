Amstel gaat nieuw partnerschap aan met CONMEBOL Libertadores Femenina en zet verder in op zijn bredere partnerschap met CONMEBOL om inclusiviteit binnen het voetbal in Zuid-Amerika te bevorderen tot 2026.

AMSTERDAM, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amstel heeft opnieuw een moedige stap gezet in zijn streven om gastvrijheid en inclusiviteit wereldwijd te bevorderen. Het bedrijf doet dit door samen te werken met CONMEBOL Libertadores Femenina, het groeiende Zuid-Amerikaanse vrouwenvoetbaltoernooi. Dit nieuws is een aanvulling op de aankondiging van het merk dat het zijn deal als 'officiële sponsor' voor de prestigieuze Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooien voor mannen verlengt tot 2026.



De bekendmaking van Amstel als sponsor van de CONMEBOL Libertadores Femenina draagt bij aan de wereldwijde groei en populariteit van vrouwenvoetbal. Dit blijkt uit het recordaantal toeschouwers bij vrouwenvoetbalwedstrijden wereldwijd.

Amstel, eigendom van HEINEKEN en verkrijgbaar in meer dan 110 landen, heeft een lange traditie in het topvoetbal. Het bedrijf was eerder al sponsor van de UEFA Europa League en de UEFA Champions League in Europa. Het merk werkt sinds 2017 samen met CONMEBOL en gebruikt dit platform om inclusiviteit en gastvrijheid in de hele regio te bevorderen.

Jules Macken, Global Marketing Director van Amstel: “Voetbal is voor iedereen, of je nu speler of fan bent, ongeacht leeftijd of geslacht. Amstel is een merk dat inclusiviteit en gastvrijheid viert in alles wat we doen. We zijn dan ook verheugd dit beginsel van ondersteuning en inclusiviteit om te zetten in daden binnen onze voetbalpartnerschappen. De verlenging van ons sponsorschap tot 2026, evenals de belangrijke toevoeging van CONMEBOL Libertadores Femenina, is voor ons een nieuwe stap in het streven naar gelijkheid binnen de sport. We zien ernaar uit om onze relatie met CONMEBOL verder te verdiepen en gezamenlijk de diversiteit binnen de sport waar Zuid-Amerika zo van houdt verder te stimuleren.”

“Voor CONMEBOL is voetbal altijd voetbal, ongeacht of er nu mannen of vrouwen op het veld staan. Wij zijn vastbesloten om gelijkheid binnen het Zuid-Amerikaanse voetbal te stimuleren door vrouwentoernooien te ondersteunen, hun competities aan te prijzen en allianties aan te gaan met bedrijven met eenzelfde visie. Dit is ook het geval met Amstel, een gerenommeerd bedrijf met een wereldwijd bereik. We zijn blij deze overeenkomst met dit bedrijf aan te gaan, aldus Alejandro Domínguez, voorzitter van CONMEBOL.

Als onderdeel van de vernieuwde partnerschap met CONMEBOL Libertadores en het nieuwe CONMEBOL Libertadores Femenina, zal Amstel samen met CONMEBOL met trots de award voor 'meest maatschappelijk impactvolle speler' binnen het vrouwentoernooi selecteren en uitreiken. Deze speciale onderscheiding zal worden uitgereikt aan een vrouwelijke speler die een rolmodel is binnen haar gemeenschap en zich in het bijzonder heeft ingespannen voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal of zich heeft ingezet voor gelijkheid binnen de sport.

Bovendien ondersteunt Amstel CONMEBOL in zíjn doelstelling om het vrouwenvoetbal in Zuid-Amerika te transformeren door kansen te bieden, waarden en technische vaardigheden te bevorderen en alle vrouwen en meisjes te stimuleren om te sporten.

De uitgebreide overeenkomst omvat unieke zichtbaarheid in het stadion, evenals exclusieve ervaringen, sponsoring van uitzendingen, branded content en weggeefacties voor tickets. Bovendien zal Amstel doorgaan met het ontwikkelen van speciale 'through-the-line'-activiteiten, waaronder geïntegreerde campagnes, actieverpakkingen en consumentenpromoties om de samenwerking onder de aandacht te brengen en zijn positie in de regio verder te versterken.

Daarnaast gebruikte Amstel vorig jaar zijn positie als sponsor van CONMEBOL Libertadores voor een aantal campagnes om de diversiteit van fans uit te dragen en te benadrukken dat ze ondanks verschillen hun passie voor de sport delen. Deze campagnes omvatten het populaire 'Amigos Para Siempre' (vrienden voor altijd) en Chute Certeiro (moment van de waarheid).

De verlenging van het sponsorschap geldt voor CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Libertadores Femenina, CONMEBOL Sudamericana en CONMEBOL Recopa Sudamericana, van 2023 tot 2026.

Opmerkingen voor redactie:

Over CONMEBOL:

De Zuid-Amerikaanse Voetbalbond (CONMEBOL), opgericht in 1916, is het bestuursorgaan van het Zuid-Amerikaanse voetbal en tevens de oudste continentale voetbalbond ter wereld. CONMEBOL bestaat uit tien aangesloten landen, waaronder Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay en Venezuela. CONMEBOL is verantwoordelijk voor de organisatie en het bestuur van de belangrijkste internationale Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooien, waaronder de CONMEBOL Copa América, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana en CONMEBOL Recopa.

Over HEINEKEN:

HEINEKEN is 's werelds meest internationale brouwer. Het is de toonaangevende ontwikkelaar en marketeer van premium bier- en cidermerken. Onder leiding van het merk Heineken® beschikt de groep over een portfolio van meer dan driehonderd internationale, regionale, lokale en speciaalbieren en -ciders. Wij zijn gericht op innovatie, langetermijninvesteringen in merken, gedisciplineerde verkoopactiviteiten en gericht kostenbeheer. Met 'Brewing a Better World’ (het duurzaamheidsprogramma van Heineken) is duurzaamheid verankerd in het bedrijf.

HEINEKEN heeft een evenwichtige geografische voetafdruk met leidende posities in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Wij hebben meer dan 85.000 werknemers in dienst en exploiteren brouwerijen, mouterijen, ciderfabrieken en andere productiefaciliteiten in meer dan zeventig landen. De aandelen Heineken N.V. en Heineken Holding N.V. worden verhandeld op de Euronext in Amsterdam. De prijzen van de gewone aandelen kunnen worden geraadpleegd op Bloomberg onder de symbolen HEIA NA en HEIO NA en op Reuters onder HEIN.AS en HEIO.AS. HEINEKEN heeft twee gesponsorde niveau 1 American Depositary Receipt-programma's (ADR): Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) en Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

Over Amstel®:

In 1870 werd onze brouwerij opgericht door twee bevriende ondernemers in Amsterdam. Amstel is genoemd naar de rivier de Amstel, die door de stad stroomt. Vandaag de dag wordt ons gouden bier over de hele wereld gedronken. Al meer dan 150 jaar brouwt Amstel® hoogwaardig bier dat een perfecte balans tussen smaak en verfrissing biedt. Amstel® heeft een uniek honingmoutaroma en is te herkennen aan zijn subtiele citrus- en kruidenkarakter en zuivere bittere afdronk. In 1968 nam HEINEKEN Amstel over.

Het karakteristieke, gouden Amstel® bier met zijn mild bittere smaak en uitstekende kwaliteit is onderhand wereldwijd bekend. Naast de voortdurende populariteit in Nederland is het momenteel verkrijgbaar in meer dan 110 landen. De eerste uitbreiding van het merk Amstel kwam in de jaren tachtig toen Amstel Light werd ontwikkeld voor de Amerikaanse markt. Volgend op dit succes is het assortiment van Amstel onderhand uitgebreid met Amstel Lager (Afrika), Premium Pilsner, Amstel Radler en Amstel Malta.

