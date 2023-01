OKX e o Festival Tribeca Lançam Passe NFT para 2023

English Portuguese Spanish Turkish

O Passe NFT VIP inclui acesso a áreas seletas do festival, after parties, uma cerimônia de premiação exclusiva para convidados com os cofundadores da Tribeca, Jane Rosenthal e Robert De Niro, e muito mais.



Disponível exclusivamente no mercado de NFTs da OKX, o passe conecta artistas e criadores através do poder da Web3

NOVA YORK, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX , a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação e líder na tecnologia de ecossistemas Web3 e o Festival Tribeca lançaram hoje o primeiro passe NFT da história para o Festival Tribeca de 2023. Os NFTs, cada um sendo uma peça de arte exclusiva que funciona como um passe VIP, concede acesso a áreas seletas, festas com os cofundadores do Tribeca, Jane Rosenthal e Robert De Niro, e outros privilégios exclusivos em todo o Festival Tribeca, que acontecerá de 7 a 18 de junho na cidade de Nova York.

O passe NFT para o Festival Tribeca está disponível exclusivamente no mercado de NFTs da OKX e pode ser armazenado na OKX Wallet . Ele é uma expansão da parceria exclusiva entre a OKX e o Festival Tribeca, lançado ano passado. A Tribeca fez uma parceria com a AWA Studios e o premiado ilustrador Johnathan Bartlett para criar o design dos NFTs inspirado pelas paisagens da Baixa Manhattan, colocando o Tribeca no coração da comunidade criativa da NYC.

A cofundadora e CEO da Tribeca Enterprises, Jane Rosenthal, disse: "o festival Tribeca sempre esteve na intersecção entre a tecnologia e a criatividade, e é natural que o passe VIP desse ano venha em forma de um NFT exclusivo."

O chefe de marketing da OKX, Haider Rafique, disse: "é emocionante termos feito essa parceria com a equipe do Tribeca para apresentar um passe NFT único como este. Isso vai permitir aos frequentadores de festivais vivenciarem a Web3 e novas maneiras de construir em cima dessa tecnologia única. Particularmente, estamos buscando inspirar artistas a criarem mais na Web3 e estaremos de olho em novos indivíduos que queiram fazer ainda mais com esse conceito."

O chefe de Global Growth Web3 da OKX, Nate Zou, disse: "mais do que nunca, os criadores agora estão utilizando tecnologias inovadores como os NFTs para contar histórias e compartilhar sua visão artística. Este projeto celebra a sinergia natural entre a tecnologia blockchain e a arte, enquanto dá vida a utilidades práticas incríveis que apenas o Festival Tribeca pode trazer."

Há duas maneiras de comprar o passe NFT do Tribeca Festival:

Para novos usuários NFT: vá até o site da Tribeca, compre o NFT diretamente com um cartão de crédito e deixe um endereço de carteira para receber o NFT por airdrop Para usuários NFT experientes: vá até a plataforma de NFT da OKX e cunhe NFTs com ETH

Veja esta versão no site da OKX aqui.

Sobre a OKX

A OKX é a segunda maior corretora cripto do mundo em volume de transação e um líder em tecnologias de ecossistemas Web3. Tendo conquistado a confiança de mais de 20 milhões de usuários globais, a OKX é uma das plataformas cripto mais rápidas e confiáveis para traders de qualquer lugar, de iniciantes a profissionais. A OKX tem como objetivo liderar o mercado no quesito transparência como uma das primeiras exchanges a divulgar sua Prova de Reservas e de Responsabilidade mensalmente, que por sua vez são verificáveis através do uso de diversas ferramentas open source.

Como principal parceiro dos campeões da Premier League inglesa Manchester City FC, a equipe de Fórmula 1 McLaren, o golfista Ian Poulter, o Olimpiano Scotty James e o piloto de F1 Daniel Ricciardo, a OKX tem como objetivo turbinar a experiência do fã com novas oportunidades de engajamento. A OKX também é o principal parceiro do Festival Tribeca como parte de uma iniciativa de trazer mais criadores à Web3.

Além de ser uma exchange, a OKX Wallet é a oferta de auto-custódia da plataforma para usuários que buscam explorar o mundo da Web3, incluindo NFTs, GameFi, DeFi e o metaverso.

Sobre o Festival Tribeca

O Festival Tribeca, apresentado pela OKX, reúne artistas e diversos tipos de público para celebrar o storytelling em todas as suas formas, incluindo filmes, TV, jogos imersivos, storytelling em áudio, música e trabalho online. Enraizado firmemente em filmes independentes, o Tribeca é uma plataforma de expressão criativa e entretenimento imersivo. O Tribeca valoriza vozes emergentes e já estabelecidas; descobre cineastas e criadores premiados; faz a curadoria de experiências inovadoras; e apresenta novas tecnologias e ideias através de estreias, exibições, palestras e apresentações ao vivo.

O Festival foi fundado por Robert De Niro, Jane Rosenthal e Craig Hatkoff em 2001 para estimular a revitalização econômica e cultural da Baixa Manhattan após os ataques ao World Trade Center. O Tribeca celebra seu 22º aniversário de 7 a 18 de junho de 2023.

Em 2019, a Lupa Systems de James Murdoch, uma empresa de investimento privado com escritórios em Nova York e Mumbai, comprou uma fatia majoritária da Tribeca Enterprises, fazendo-a crescer agora sob o comando de Rosenthal, De Niro e Murdoch.

Contato: media@okx.com

Isenção de responsabilidade

