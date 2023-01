Fejlberegning af emissions- og indløsningspriser for DK0061149036 – ACKEHY – Accunia Invest European High Yield (KL)

Vi skal hermed meddele, at der har været fejl i beregningen af indre værdi, således at emissions- og indløsningspriserne i perioden 4. januar 2023 - 11. januar 2023 var op til 1,49 % for lave.

Investorer, som i den pågældende periode har handlet beviser i afdelingen, bedes sende en e-mail til administrationen@accunia.com.

Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.

Kontaktperson:

Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070. Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på https://accunia.com/businesses/investments-funds. Store Regnegade 5, 1, 1110 København K, tlf. 33 32 70 70, contact@accunia.com