JCDecaux renouvelle et étend sa concession publicitaire avec l’aéroport de Singapour-Changi pour la deuxième fois consécutive

Paris, le 12 janvier 2023 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le renouvellement de sa concession publicitaire avec l’aéroport de Singapour-Changi pour une durée de 7 ans, de 2023 à 2029, incluant une option d’extension de 5 ans jusqu’en 2034. Il s’agit du 3e contrat signé depuis le début de la concession en 2011, dans le cadre d’un partenariat qui s’étendra sur plus de 20 ans.

Comptant parmi les aéroports les plus récompensés avec plus de 650 prix à ce jour, dont le prestigieux prix Skytrax du meilleur aéroport (11 fois lauréat), Changi n'est pas seulement un aéroport mais une destination touristique proposant une offre de shopping, de restauration et de divertissement soigneusement sélectionnée. Il permet de faire vivre aux voyageurs des expériences inégalées dans des terminaux contemporains inspirés de la nature luxuriante et assurant de très nombreuses connexions aériennes vers 120 destinations dans le monde.

A l’heure où le voyage aérien reprend, la prolongation de ce partenariat permettra de tirer parti des tendances croissantes du secteur, reposant sur des offres médias fondées sur la donnée, pour cibler les meilleures audiences et optimiser les interactions grâce à une publicité pertinente et contextualisée.

JCDecaux continuera à renforcer l’expérience publicitaire de l’aéroport de Changi grâce à une digitalisation accrue, à des solutions innovantes fondées sur la donnée qui permettent l’optimisation des campagnes et la mesure de l’audience, ainsi qu’à des outils générant du drive-to-store et du trafic vers les sites Web pour créer toujours plus de valeur pour les marques. L’adoption du programmatique garantit l’intégration des médias numériques de l’aéroport de Changi dans les stratégies omnicanales des marques, lui permettant ainsi de bénéficier du marché mondial des médias en ligne.

Grâce à la pertinence de ses supports publicitaires, tant du point de vue de leur design que de leurs emplacements, JCDecaux entend proposer aux passagers des expériences médias enrichies, où l’optimisation créative permet de délivrer le bon message publicitaire au bon endroit et au bon moment.

Conformément à leurs principes communs en matière de RSE, JCDecaux et Changi Airport Group ont décidé de placer la concession sous le signe de la durabilité et de la sécurité, reposant sur les certifications de sécurité bizSAFE STAR et ISO 45001:2018 de JCDecaux pour ses opérations à Singapour et sur la définition d’objectifs clairs en matière d’énergie verte, de matériaux recyclables et de gestion des déchets électroniques.

Mme Lim Peck Hoon, Vice-Présidente Exécutive commerciale de Changi Airport Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre avec JCDecaux notre partenariat pour la concession publicitaire de l’aéroport de Changi en signant ce troisième contrat. JCDecaux est notre partenaire de confiance qui partage notre passion pour l’innovation et, un design de qualité, et nous savons qu’il continuera à fournir les meilleurs supports publicitaires grâce à son portefeuille mondial de marques premium et une gamme complète de solutions digitales. A l’heure où les voyageurs reprennent l’avion, nous nous réjouissons de travailler avec JCDecaux afin de les accueillir de nouveau à l’aéroport de Changi, en développant de nouvelles expériences qui sont la marque de fabrique de notre aéroport. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous avons l’immense privilège et l’honneur d’être le partenaire de Changi Airport Group (CAG) pour la concession publicitaire de l’aéroport depuis 2011. Je suis convaincu que la réussite d’un partenariat repose sur une vision et des valeurs communes. Nous sommes très reconnaissants de la confiance que nous témoigne la direction de CAG par le renouvellement de notre partenariat de long-terme. Au cours des 12 dernières années, JCDecaux a travaillé sans relâche pour créer, innover, maintenir et délivrer une expérience publicitaire très qualitative, bénéficiant pleinement à un aéroport de classe mondiale comme Changi. Le DOOH est le deuxième media en plus forte croissance après la publicité digitale sur mobile, et JCDecaux a développé un écosystème technologique et programmatique solide pour exploiter son énorme potentiel de croissance au bénéfice des partenaires, des marques et des agences médias. Post-pandémie, nous assistons à des changements considérables dans la façon dont les gens vivent, travaillent et voyagent. En tant que société de communication extérieure la plus digitalisée au monde et résolument engagée en matière de RSE, JCDecaux est prête à saisir de nouvelles opportunités dans un contexte de transformation de la communication extérieure et de l’approche environnementale, afin de poursuivre dans les prochaines années le développement de la concession publicitaire avec CAG, reposant sur une vision et des valeurs communes d’innovation, de service aux passagers et d’engagements responsables. »

À propos de Changi Airport Group (CAG)

Changi Airport Group (Singapore) Pte Ltd (CAG) (www.changiairportgroup.com) a été formé le 16 juin 2009 et la privatisation de l’aéroport de Changi à Singapour (IATA : SIN, ICAO : WSSS) a eu lieu le 1er juillet 2009. En tant que société exploitant l'aéroport de Changi, CAG assume des fonctions clés axées sur les opérations et la gestion de l'aéroport, le développement du hub aérien, les activités commerciales et les services d'urgence. Le groupe CAG exploite également l’aéroport de Seletar (IATA : XSP, ICAO : WSSL) et, par le biais de sa filiale Changi Airports International, investit dans et assure la gestion d’aéroports étrangers.

En tant que l’une des plateformes aéroportuaires internationales les plus connectées d’Asie, l’aéroport de Changi relie Singapour à presque 140 villes mondiales, avec près de 90 lignes opérant plus de 5 500 vols chaque semaine. « Jewel Changi Airport », destination lifestyle multi-dimensionnelle ouverte en avril 2019, a apporté à Changi une offre de shopping et de restauration comprenant 550 enseignes de « Food et Beverage » et de retail à travers l’aéroport. Changi est l’aéroport le plus distingué au monde, avec plus de 650 prix récompensant l’excellence et la constance de son personnel, de son expérience passagers et de ses standards en matière de sécurité.

Chiffres clés de JCDecaux

2 283m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,6/5), CDP (Liste A-), MSCI (AA) et classé Platine par EcoVadis

1 ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables) Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com





