English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 12 janvier 2023

VINCI Airports – Trafic 2022

T rafic au 4 ème trimestre en hausse de 51 % [ 46 % en intégrant OMA] par rapport à 2021 , en baisse de 1 7 % [15 %] par rapport au niveau pré- Covid

Sur l’ensemble de l’année 2022 , le trafic a doublé par rapport à 202 1 , s’établissant à 7 2 % [75 %] du niveau de référence de 2019

Au Portugal (ANA) et en Serbie (Belgrade Airport) ce 4 e trimestre est le premier en croissance par rapport à 2019

Performance remarquable des aéroports mexicains d’OMA nouvellement intégrés au réseau VINCI

Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli près de 501 millions [plus de 56 millions] de passagers au 4ème trimestre 2022, soit presque 17 [18] millions de passagers de plus qu’en 2021 (-17 % [-15 %] par rapport à la même période de 2019). Plus de 186 [209] millions de passagers ont fréquenté nos aéroports sur l’ensemble de l’année 2022, plus du double de la fréquentation 2021, en baisse de 28 % [25 %] par rapport à 2019.

Le trafic passagers1 a continué de progresser ce trimestre confirmant sa résilience dans un contexte économique plus compliqué en Europe. En décembre, et hors Asie, le niveau du trafic était proche d’avoir effacé la crise (-9 %) et la reprise du trafic international avait rattrapé celle du trafic domestique, signe d’un retour graduel à la normale. Illustration de cette progression, les aéroports du Portugal et de Belgrade en Serbie ont dépassé leur niveau de trafic pré-crise depuis octobre. La remarquable dynamique sur ce trimestre (+9 % par rapport au 4ème trimestre 2019) des aéroports mexicains d’OMA tout juste intégrés au réseau VINCI Airports confirme le potentiel très important de ce marché, tant en domestique que vers les Etats-Unis.

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du quatrième trimestre 2022 par rapport à ceux de la même période de 2019.

Le trafic passagers a bien résisté en Europe malgré un contexte économique et géopolitique incertain. Au Portugal, le trafic a été particulièrement vigoureux sur les liaisons avec la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, grâce à un fort développement de l’offre des compagnies Low Cost. Ryanair (+15 %) a opéré un important programme d’hiver à Porto et à sa base de Funchal; easyJet (+20 %) a aussi ajouté de la capacité à Porto et dispose de nouveaux créneaux à Lisbonne. La croissance du trafic à l’aéroport de Belgrade en Serbie s’est fortement accélérée ce trimestre, culminant à +13 % en décembre, grâce aux vols proposés par Air Serbia, Wizz Air et Turkish Airlines. En France, l’aéroport de Lyon St-Exupéry a tiré profit du dynamisme du traffic affinitaire sur certaines routes internationales (Porto +30 %, Alger +41 %, Istanbul SAW +36 %) à l’occasion des congés de la Toussaint et de fin d’année. A Londres Gatwick, après un léger repli en novembre, le trafic a repris au mois de décembre en particulier sur les liaisons avec l’Espagne (Tenerife, Malaga). L’aéroport continue de restaurer son offre de destinations internationales long courrier, plusieurs liaisons ayant été rouvertes ce trimestre (comme avec le Vietnam, le Costa Rica ou l’Afrique du Sud).

Le trafic des aéroports mexicains d’OMA2 s’est maintenu très au-dessus des niveaux d’avant-crise, accélérant fortement à la faveur des congés de fin d’année. Le trafic a été particulièrement dynamique sur les lignes avec les Etats-Unis, porté par les capacités de compagnies comme American Airlines, Spirit et Frontier. A l’aéroport de Santiago du Chili, le redressement du trafic s’est accru dès le mois d’octobre grâce à l’allègement des restrictions au trafic international, se traduisant par une fréquentation accrue de certaines dessertes longue distance du continent américain.

Au Japon, le trafic domestique est maintenant totalement revenu à son niveau pré-Covid et le trafic international a connu un rebond depuis la levée des restrictions sanitaires dans la région et la reprise des vols par les compagnies aériennes (notamment de et vers la Corée du Sud). Au Cambodge, le trafic est resté pénalisé par le faible nombre de vols avec la Chine, bien que certaines dessertes internationales comme Singapour (-15 %) et la Thaïlande (-28 %) aient montré une croissance significative sur le trimestre. La levée des restrictions de déplacement au premier trimestre 2023 annoncée par les autorités chinoises devrait bénéficier à ces plateformes asiatiques dans les prochains mois, même si le rythme de reconstitution reste encore incertain.

1 Hors trafic des treize aéroports mexicains d’OMA qui ont rejoint le réseau VINCI Airports le 08 décembre 2022.

2 Les chiffres de trafic des aéroports d’OMA sont présentés en intégrant les passagers en transit, l’aviation d’affaires et hors aviation générale. Ces conventions, homogènes avec celles utilisées pour tous les aéroports du réseau VINCI Airports, sont différentes de celles retenues par la société OMA pour sa communication propre.

À propos de VINCI Airports

Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère 65 aéroports dans 12 pays en Europe, en Asie et sur le continent américain. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050. www.vinci-airports.com

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com



Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 décembre 2022

I- Evolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Décembre 2022 T4 2022 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 VINCI Airports (hors OMA) +50,0 % -17,3 % +50,5 % -17,3 % x2,1 -27,5 % Portugal (ANA) +54 % +3,9 % +42 % +3,6 % x2,2 -5,8 % Royaume-Uni x2,2 -23 % x2,2 -21 % x4,4 -29 % Japon (Kansai Airports) +77 % -33 % +83 % -38 % +94 % -57 % Chili (Nuevo Pudahuel) +23 % -13 % +31 % -10 % +87 % -24 % France +40 % -13 % +32 % -17 % +84 % -25 % Cambodge (Cambodia Airports) x7,5 -64 % x11 -65 % x8,8 -80 % Etats-Unis +0,6 % -15 % +6,0 % -9,5 % +38 % -7,0 % Brésil² -9,3 % -13 % -6,1 % -13 % +21 % -10 % Serbie +75 % +13 % +69 % +1,7 % +71 % -8,9 % République dominicaine (Aerodom) +14 % +6,1 % +16 % +11 % +28 % +5,8 % Costa Rica +25 % +23 % +32 % +32 % +75 % +18 % VINCI Airports (yc OMA) +45,7 % -14,6 % +46,4 % -15,0 % +96,2 % -25,2 % Mexique (OMA)3 +21 % +12 % +21 % +8,7 % +29 % +0,1 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine. Trafic de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégré, suite à sa cession en mai 2022.

2 Trafic incluant les sept aéroports amazoniens ayant rejoint le réseau VINCI Airports début 2022.

3 Les chiffres de trafic des aéroports d’OMA sont présentés en intégrant les passagers en transit, l’aviation d’affaires et hors aviation générale. Ces conventions, homogènes avec celles utilisées pour tous les aéroports du réseau VINCI Airports, sont différentes de celles retenues par la société OMA pour sa communication propre. Les treize aéroports du groupe OMA ont rejoint le réseau VINCI Airports le 08 décembre 2022.

II- Evolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports4





Décembre 2022 T4 2022 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 VINCI Airports (hors OMA) +19,2 % -13,6 % +24,6 % -14,3 % +56,0 % -18,9 % Portugal (ANA) +20 % +2,5 % +24 % +1,6 % +70 % -4,9 % Royaume-Uni +50 % -20 % +84 % -16 % x3,3 -23 % Japon (Kansai Airports) +22 % -22 % +27 % -23 % +38 % -31 % Chili (Nuevo Pudahuel) +14 % -17 % +15 % -20 % +50 % -25 % France +11 % -21 % +9,4 % -27 % +43 % -30 % Cambodge (Cambodia Airports) x3,0 -62 % x3,4 -64 % x2,6 -75 % Etats-Unis +1,3 % -5,8 % +1,4 % -7,3 % +23 % -3,8 % Brésil 5 -4,3 % +0,9 % -0,2 % +2,5 % +20 % +16 % Serbie +29 % +5,1 % +26 % +0,1 % +34 % -6,7 % République dominicaine (Aerodom) +16 % +7,4 % +16 % +8,6 % +15 % -0,3 % Costa Rica +5,9 % +22 % +13 % +28 % +31 % +21 % VINCI Airports (yc OMA) +16,8 % -12,7 % +21,5 % -13,7 % +48,6 % -18,3 % Mexique (OMA)6 +3,4 % -6,7 % +4,1 % -9,1 % +11 % -14 %

4 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine. ATM de l’aéroport de Skavsta (Suède) non intégrés, suite à sa cession en mai 2022.

5 Mouvements commerciaux incluant les sept aéroports amazoniens ayant rejoint le réseau VINCI Airports début 2022.

6 Les chiffres de mouvements commerciaux des aéroports d’OMA sont présentés en intégrant l’aviation d’affaires et en excluant l’aviation générale. Ces conventions, homogènes avec celles utilisées pour tous les aéroports du réseau VINCI Airports, sont différentes de celles retenues par la société OMA pour sa communication propre. Les treize aéroports du groupe OMA ont rejoint le réseau VINCI Airports le 08 décembre 2022.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 /

2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 7 417 +47 % +0,6 % 28 262 x2,3 -9,3 % Porto (OPO) 100 3 134 +40 % +2,7 % 12 638 x2,2 -3,6 % Faro (FAO) 100 1 581 +35 % +0,6 % 8 171 x2,5 -9,3 % Madère (FNC, PXO) 100 1 032 +44 % +37 % 4 094 x2,0 +22 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 546 +22 % +12 % 2 547 +58 % +3,4 % TOTAL 13 710 +42 % +3,6 % 55 713 x2,2 -5,8 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 8 132 x2,6 -21 % 32 839 x5,3 -29 % Belfast (BFS) 100 1 053 +10 % -20 % 4 819 x2,1 -23 % TOTAL 9 185 x2,2 -21 % 37 658 x4,4 -29 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 3 379 x3,0 -56 % 7 939 x2,6 -75 % Itami (ITM) 40 3 698 +43 % -13 % 11 521 +70 % -30 % Kobé (UKB) 40 859 +41 % -2,1 % 2 700 +66 % -20 % TOTAL 7 936 +83 % -38 % 22 160 +94 % -57 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 5 301 +31 % -10 % 18 740 +87 % -24 % TOTAL 5 301 +31 % -10 % 18 740 +87 % -24 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 218 +38 % -18 % 8 568 +89 % -27 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 376 +26 % -14 % 5 800 +76 % -20 % Rennes Bretagne (RNS) 49 172 +25 % -7,2 % 644 +63 % -24 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 31 x2,6 -32 % 195 x14 -37 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 22 x6,0 +1,0 % 121 x18 -41 % Toulon Hyères (TLN) 100 83 -16 % -13 % 428 +24 % -16 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 53 +25 % -48 % 188 x2,0 -56 % TOTAL 3 957 +32 % -17 % 15 957 +84 % -25 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 /

2019 Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 749 x8,8 -51 % 1 971 x7,9 -67 % Siem Reap (REP) 70 212 NA -77 % 372 NA -91 % Sihanoukville (KOS) 70 13 x13 -96 % 39 x2,3 -98 % TOTAL 974 x11 -65 % 2 382 x8,8 -80 % Etats-Unis Orlando-Sanford (SFB) 100 687 +3,9 % -13 % 2 800 +17 % -15 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 547 +9,2 % -5,2 % 5 927 +59 % -1,0 % Atlantic City (ACY) MC* 208 -8,1 % -25 % 957 +10 % -16 % TOTAL 2 441 +6,0 % -9,5 % 9 683 +38 % -7,0 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 725 -7,7 % -19 % 6 683 +20 % -14 % Manaus (MAO) 100 745 -2,7 % -9,2 % 2 824 +25 % -8,1 % Porto Velho (PVH) 100 189 -10 % +1,9 % 746 +12 % -1,0 % Boa Vista (BVB) 100 103 -0,9 % +12 % 393 +28 % +12 % Rio Branco (RBR) 100 104 +1,0 % +14 % 393 +34 % +11 % TOTAL 2 908 -6,1 % -13 % 11 221 +21 % -10 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 432 +69 % +1,7 % 5 610 +71 % -8,9 % TOTAL 1 432 +69 % +1,7 % 5 610 +71 % -8,9 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 357 +16 % +14 % 5 156 +24 % +14 % Puerto Plata (POP) 100 170 +19 % +2,0 % 661 +67 % -23 % Samana (AZS) 100 18 +18 % -40 % 61 x2,6 -64 % La Isabela (JBQ) 100 20 -3,3 % -10 % 83 +19 % -1,8 % TOTAL 1 565 +16 % +11 % 5 960 +28 % +5,8 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 346 +32 % +32 % 1 444 +75 % +18 % TOTAL 346 +32 % +32 % 1 444 +75 % +18 % Total VINCI Airports (hors OMA) 49 756 +50,5 % -17,3 % 186 527 x2,1 -27,5 %

*MC : Management Contract



En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T4 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 / 2019 2022 Variation

2022 / 2021 Variation

2022 /

2019 Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 3 161 +26 % +11 % 10 940 +32 % -2,2 % Culiacan (CUL) 29,99 659 +18 % +4,7 % 2 433 +23 % -1,4 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 547 +24 % +36 % 1 996 +34 % +25 % Chihuahua (CUU) 29,99 480 +20 % +10 % 1 721 +27 % +1,5 % Mazatlan (MZT) 29,99 394 +15 % +21 % 1 466 +31 % +24 % Acapulco (ACA) 29,99 220 +15 % -0,2 % 835 +25 % -4,6 % Torreon (TRC) 29,99 183 +14 % +0,1 % 673 +25 % -5,5 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 167 +5,6 % -2,1 % 627 +20 % -1,3 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 151 +15 % +0,6 % 587 +37 % -5,1 % Reynosa (REX) 29,99 132 +9,1 % +12 % 516 +22 % +8,7 % Tampico (TAM) 29,99 139 +19 % -24 % 498 +25 % -32 % Durango (DGO) 29,99 120 -4,3 % -20 % 479 +8,9 % -8,5 % Zacatecas (ZCL) 29,99 114 +9,2 % -8,6 % 434 +17 % -8,7 % TOTAL 6 465 +21 % +8,7 % 23 204 +29 % +0,1 % Total VINCI Airports (yc OMA) 56 221 +46,4 % -15,0 % 209 731 +96,2 % -25,2 %

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T4 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin décembre (12 mois) Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 51 343 +25 % -2,3 % 198 201 +78 % -9,0 % Porto (OPO) 100 22 280 +26 % -3,9 % 90 134 +74 % -6,6 % Faro (FAO) 100 11 502 +20 % +8,3 % 55 600 +72 % -5,4 % Madère (FNC, PXO) 100 8 012 +33 % +33 % 30 765 +66 % +18 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 6 666 +12 % +14 % 32 661 +30 % +11 % TOTAL 99 841 +24% +1,6 % 407 530 +70 % -4,9 % Royaume-Uni Gatwick (LGW) 50 54 174 x2,2 -14 % 213 952 x4,1 -24 % Belfast (BFS) 100 8 071 -12 % -26 % 38 431 +53 % -22 % TOTAL 62 245 +84% -16 % 252 383 x3,3 -23 % Japon (Kansai Airports) Kansai (KIX) 40 29 161 +47 % -43 % 93 657 +41 % -55 % Itami (ITM) 40 34 835 +19 % +1,2 % 133 666 +43 % -3,4 % Kobé (UKB) 40 9 022 +7,6 % +3,9 % 33 270 +18 % +6,0 % TOTAL 73 018 +27 % -23 % 260 593 +38 % -31 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 31 905 +15 % -20 % 117 599 +50 % -25 % TOTAL 31 905 +15 % -20 % 117 599 +50 % -25 % France Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 20 191 +8,3 % -29 % 84 106 +39 % -31 % Nantes Atlantique (NTE) 85 10 803 +18 % -25 % 44 366 +56 % -30 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 059 +18 % -30 % 7 796 +37 % -40 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 588 +22 % -6,5 % 3 534 x3,4 -8,7 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 153 -0,7 % -3,8 % 6 535 x2,3 -4,6 % Toulon Hyères (TLN) 100 1 432 -18 % -25 % 9 315 +1,0 % -16 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 284 -4,5 % -41 % 4 896 +33 % -46 % TOTAL 38 431 +9,4 % -27 % 165 130 +43 % -30 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T4 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin décembre (12 mois) Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cambodge (Cambodia Airports) Phnom Penh (PNH) 70 7 389 x2,6 -51 % 22 323 x2,2 -60 % Siem Reap (REP) 70 2 652 x45 -73 % 4 773 x30 -88 % Sihanoukville (KOS) 70 499 x2,8 -89 % 1 802 x2,8 -90 % TOTAL 10 540 x3,4 -64 % 28 898 x2,6 -75 % Etats-Unis dont Orlando-Sanford (SFB) 100 4 775 -3,7 % -17 % 19 527 -3,7 % -20 % Hollywood Burbank (BUR) MC* 29 210 +1,8 % -6,8 % 117 690 +29 % -1,8 % Atlantic City (ACY) MC* 2 263 +9,4 % +13 % 9 323 +21 % +15 % TOTAL 36 248 +1,4 % -7,3 % 146 540 +23 % -3,8 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 18 452 -8,6 % -13 % 75 815 +12 % -3,2 % Manaus (MAO) 100 11 083 -7,3 % +7,5 % 43 639 +11 % +18 % Porto Velho (PVH) 100 3 435 +33 % +74 % 14 394 +54 % +64 % Boa Vista (BVB) 100 2 221 +36 % +8,6 % 11 076 x2,1 x2,3 Rio Branco (RBR) 100 2 145 +19 % +20 % 7 982 +16 % +24 % TOTAL 40 824 -0,2 % +2,5 % 166 941 +20 % +16 % Serbie Belgrade (BEG) 100 16 333 +26 % +0,1 % 65 644 +34 % -6,7 % TOTAL 16 333 +26 % +0,1 % 65 644 +34 % -6,7 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 13 109 +19 % +15 % 47 389 +15 % +9,4 % Puerto Plata (POP) 100 1 261 +6,6 % +1,4 % 4 807 +38 % -23 % Samana (AZS) 100 177 +4,7 % -30 % 705 +38 % -46 % La Isabela (JBQ) 100 2 020 +3,6 % -13 % 7 435 +1,0 % -22 % TOTAL 16 595 +16 % +8,6 % 60 420 +15 % -0,3 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 064 +13 % +28 % 16 956 +31 % +21 % TOTAL 4 064 +13 % +28 % 16 956 +31 % +21 % Total VINCI Airports (hors OMA) 430 044 +24,6 % -14,3 % 1 688 634 +56,0 % -18,9 %

*MC : Management Contract

Vols commerciaux (ATM) Taux de détention de Vinci Airports (%) T4 2022 Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Cumul à fin décembre (12 mois) Variation 2022 / 2021 Variation 2022 / 2019 Mexique (OMA) Monterrey (MTY) 29,99 25 049 +16 % -7,9 % 87 705 +19 % -19 % Culiacan (CUL) 29,99 6 208 +3,4 % +4,0 % 24 239 +9,3 % -2,9 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 601 +7,4 % +8,2 % 18 014 +20 % +3,2 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 469 -6,1 % -12 % 21 600 +5,0 % -14 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 744 -0,8 % -2,7 % 14 439 +4,5 % +9,5 % Acapulco (ACA) 29,99 3 201 -8,1 % -22 % 13 035 -0,2 % -24 % Torreon (TRC) 29,99 2 556 -14 % -18 % 10 727 +0,8 % -17 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 261 -10 % -12 % 12 791 +5,6 % -15 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 2 026 +1,8 % -16 % 8 295 +13 % -11 % Reynosa (REX) 29,99 1 187 -0,2 % +15 % 4 826 +3,9 % +13 % Tampico (TAM) 29,99 1 894 -6,0 % -31 % 7 481 -8,7 % -32 % Durango (DGO) 29,99 2 600 -0,6 % -22 % 10 832 +11 % -12 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 215 +6,2 % -14 % 4 804 +18 % -12 % TOTAL 63 011 +4,1 % -9,1 % 238 788 +11 % -14 % Total VINCI Airports (yc. OMA) 493 055 +21,5 % -13,7 % 1 927 422 +48,6 % -18,3 %





CONTACT PRESSE

+33 (0)1 57 98 62 90

media.relations@vinci.com













Pièce jointe