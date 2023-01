Cnova AGE & évolutions de gouvernance

English French

CNOVA N.V.

Evolution au sein du Conseil d’Administration et

Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire

AMSTERDAM –12 janvier 2023, 18h15 CET Cnova N.V. (Euronext Paris: CNV; ISIN: NL0010949392) («Cnova» ou la «Société») annonce ce jour des évolutions au sein de son Conseil d’Administration et convoque une Assemblée Générale Extraordinaire.

Cnova annonce les évolutions suivantes au sein de son Conseil d’Administration :

Emmanuel Grenier, 51 ans, en sa capacité de membre du COMEX de Casino, est nommé directeur exécutif e-commerce du Groupe Casino. Ainsi, il quitte ses fonctions de Directeur Général de Cnova et d’administrateur exécutif en date du 16 janvier 2023. Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale, il restera au Conseil d’Administration en tant qu’administrateur non-exécutif et présidera en parallèle le comité stratégique de Cnova.





Thomas Métivier, 35 ans, ingénieur du corps des mines, le remplace et est nommé Directeur Général de Cnova, en date effective du 16 janvier 2023. Il est également nommé Directeur Général Cdiscount.

Emmanuel Grenier accompagnera le nouveau management jusqu’au 20 février avant de rejoindre ses nouvelles fonctions.

Thomas Métivier a participé activement à l’élaboration et la mise en œuvre des chantiers stratégiques. Il occupait depuis près de 2 ans le poste de directeur général d’Octopia, filiale BtoB de Cdiscount dédiée à la commercialisation de solutions de marketplace qu’il a lancée avec succès.

Après une première expérience à la DIRECCTE Aquitaine, Thomas Métivier a rejoint Cdiscount en 2016 au département stratégie. En 2018, il est nommé directeur de la marketplace, et de la stratégie et intègre le comité exécutif de l’entreprise. Thomas Métivier est diplômé de l’école polytechnique et il est ingénieur du corps des mines.

Emmanuel Grenier a dirigé Cnova - Cdiscount pendant 15 ans durant lesquels le volume d’affaires a été multiplié par plus de 4.

Depuis 2 ans plusieurs grands chantiers sont au cœur du développement stratégique de l’entreprise : marketplace, retail média, B2B, renforcement du modèle économique. L’évolution annoncée aujourd’hui marque une nouvelle étape dans le développement de Cdiscount, rendue possible par l’accélération des actions menées sur ces priorités stratégiques.

M. Guillaume Michaloux est nommé administrateur non-exécutif en date de ce communiqué. Il prendra la place de M. Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira qui a démissionné en date du 12 janvier 2023.





Basé à São Paulo, Guillaume Michaloux est Directeur de la Stratégie et du M&A de l’Amérique latine du Groupe Casino depuis 2019. Il est aussi membre du Conseil d’Administration du Groupe Éxito (Colombie). De 2016 à 2019, il était en charge du pilotage du plan stratégique du Groupe Casino. Avant de rejoindre Casino, il a travaillé 6 ans pour le ministère des finances, où il a occupé diverses positions au département du budget. Il est titulaire d’un Master en Finances Publiques de Sciences Po Paris et d’un master en management de l’ESCP.

M. Eleazar de Carvalho Filho est nommé Vice-Président du Conseil d’Administration. Il succède à M. Iabrudi au Comité de Rémunération et de Nomination.





Le Conseil d’Administration se réjouit que M. Grenier accepte de rester administrateur non-exécutif, sous réserve de l’approbation de la prochaine assemblée générale, et garantir ainsi que le Groupe continue à bénéficier des nombreuses contributions apportées au cours de son mandat de Directeur Général.

Le Conseil d’Administration remercie M. Iabrudi pour sa contribution en tant qu’administrateur non-exécutif et Vice-Président du Conseil d’Administration depuis la création de Cnova NV en 2014.

Cnova a publié aujourd’hui la convocation de son Assemblée Générale Extraordinaire («AGE») sur son site internet www.cnova.com. L’AGE se tiendra le mercredi 1er mars 2023 à 14h00 CEST, à l’hôtel Hilton de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, sis 701 boulevard Schiphol, 1118BN, à Schiphol, Pays-Bas. Ainsi qu’indiqué dans la convocation et le document d’information des actionnaires relatifs à l’AGE, l’ordre du jour pour l’AG sera le suivant :

Ouverture de l’AGE Nomination de M. Thomas Métivier en tant que Directeur Exécutif (élément de vote) Nomination de M. Emmanuel Olivier Grenier en tant que Directeur Non-Exécutif (élément de vote) Nomination de M. Guillaume Michaloux en tant que Directeur Non-Exécutif (élément de vote) Questions Clôture de l’AGE

La convocation à l’AGE et son agenda, les notes explicatives relatives ainsi que les formulaires de procuration sont disponibles sur le site internet de Cnova www.cnova.com.

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., le leader français du e-commerce, sert 8,8 millions de clients actifs via son site web, Cdiscount.

L'offre de Cnova N.V. propose à ses clients une grande variété de biens à des prix très compétitifs, des options

de livraison rapides et pratiques pour le client, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des

services de voyage, de divertissement et d'énergie domestique. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, un

détaillant mondial diversifié. Les communiqués de presse de Cnova N.V. sont disponibles sur www.cnova.com.

