Das weltweit tätige Medizintechnikunternehmen PBC BioMed gibt die Einführung des neuen Innovationsmanagement-Tools „AIM“ bekannt

SHANNON, Irland, Jan. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBC BioMed, mit Hauptsitz in Shannon (Irland) und Niederlassungen in Memphis (TN/USA) sowie Chamonix de Mont Blanc (Frankreich), widmet sich der Beschleunigung medizinischer Innovationen im Bereich der Biomaterialien durch Partnerschaften mit Fachleuten aus dem Gesundheitswesen, akademischen Einrichtungen und Medtech-Unternehmen.



PBC BioMed hat ein globales Team zusammengestellt, das sich mit den regulatorischen, qualitativen, klinischen und kommerziellen Anforderungen auskennt, mit denen innovative Unternehmen in der EU oder den USA konfrontiert sind, die neue Märkte erschließen möchten.

Das Accelerating Innovation Model (AIM) wurde entwickelt, um neue Konzepte schnell durch die verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus zu bringen und dabei mögliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Egal, ob Unterstützung für einen bestimmten Schritt oder für die gesamte Reise benötigt wird – AIM bietet Lösungen.

Dr. Gerard Insley, Chief Scientific Officer und Kurator von AIM, dazu: „Wir bei PBC BioMed haben es uns zur Aufgabe gemacht, jeden Tag den Tag eines anderen Menschen besser zu machen! Dies erreichen wir durch die Entwicklung fortschrittlicher Therapien zur Behandlung von Patienten in Not. Wir freuen uns sehr, AIM ins Leben zu rufen, das Ärzten, KMUs, Erfindern und Innovatoren der Biowissenschaften ein Forum bietet, um ihre Ideen, Erfindungen oder F&E-Programme zu testen und voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, die die Gesundheitsversorgung verbessern wollen und dies schnell tun müssen!“

Prof. Nicholas Dunne, Inhaber des Lehrstuhls für Maschinenbau und Fertigungstechnik an der School of Mechanical and Manufacturing an der DCU, freut sich, dass „die Gründung von AIM zu einem Zeitpunkt erfolgt, an dem die Bedeutung der Zusammenarbeit zur Förderung medizinischer Innovationen noch nie so deutlich war. Die Pflege enger, vertrauensvoller und transparenter Beziehungen zu PBC BioMed wird dazu beitragen, die Ideengenerierung sowie das kommerzielle Potenzial zu steigern, indem ein konvergierender Raum geschaffen wird, um die wichtigsten Herausforderungen anzugehen, mit denen Start-ups und Innovatoren konfrontiert sind, wenn sie erfolgreich lebensverändernde medizinische Technologien anbieten wollen.“

Wenn Sie weitere Informationen über AIM wünschen oder einen Antrag auf Unterstützung stellen möchten, besuchen Sie bitte unsere spezielle AIM-Seite auf der PBC BioMed-Website unter https://www.pbcBioMed.com/aim/ oder wenden Sie sich an ein Mitglied des Teams unter info@pbcBioMed.ie .

Über PBC BioMed Ltd – Accelerating Medical Innovation

PBC BioMed wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, der bevorzugte Partner für die Beschleunigung medizinischer Innovationen vom Konzept bis zur Kommerzialisierung zu sein, um das Leben von Patienten entscheidend zu verbessern. PBC BioMed bietet kleinen, mittleren und großen MedTech-Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen F&E, Qualität, Regulierung, Auftragsfertigung, Lieferkette sowie Vermarktung. Mit 3 globalen Standorten ist PBC BioMed der strategische Partner für medizinische Innovationen von der Idee bis zur Ausführung.

