Nominations à la haute direction de Gestion de placements Mawer

CALGARY, Alberta, 13 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé un échange de rôles entre Craig Senyk, président de la société, et Jim Hall, président du conseil d’administration.



À compter du 16 janvier, M. Senyk, qui a été président de la société au cours des quatre dernières années, occupera le poste de président du conseil d’administration et M. Hall, qui a été président du conseil d’administration pendant un peu moins de 15 ans, occupera le poste de président. M. Hall va demeurer gestionnaire de portefeuille de la stratégie internationale de grandes capitalisations Mawer et continuer de superviser la gestion des risques de placement.

« Le conseil d’administration estime que ce changement arrive au bon moment dans la trajectoire de croissance de l’entreprise, a déclaré M. Hall. La vaste expérience de M. Senyk au sein de la société et sa forte présence dans l’industrie et dans la communauté font de lui le meilleur choix pour la présidence du conseil d’administration. Parallèlement, ce changement me permet de mieux équilibrer mon temps et de me concentrer sur les aspects opérationnels clés de l’entreprise. Nous sommes ravis de ce changement et persuadés qu’il place l’entreprise en bonne position pour l’avenir. »

M. Hall est au service de Mawer depuis plus de 25 ans. Pendant toutes ces années au sein de l’entreprise, il a géré plusieurs stratégies d’actions (actions canadiennes, actions mondiales, actions internationales, actions internationales de grandes capitalisations), a été chef des placements de 2004 à 2018 et a siégé au comité de gestion de la société, qui pilote le développement et l’exécution des plans stratégiques de la société. M. Hall s’est joint au conseil d’administration en 2000 et le préside depuis 2008.

M. Senyk est lui aussi chez Mawer depuis plus de 25 ans et a occupé plusieurs postes au fil des ans. Il a été gestionnaire de portefeuille de la stratégie équilibrée avantage fiscal Mawer, directeur de la gestion de portefeuilles pour les clients institutionnels et les investisseurs individuels et a siégé à plusieurs comités de la société : comité de gestion, comité de gestion des risques et comité de supervision de l’actionnariat. M. Senyk s’est joint au conseil d’administration de Mawer en 2001 et siège en tant que vice-président depuis 2016.



