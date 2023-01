Zohar Tadmor-Eilat Nomeada Diretora de Recursos Humanos da Cellebrite

Portuguese Spanish

PETAH TIKVA, ISRAEL e TYSONS CORNER, Va., Jan. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), líder global em soluções de Inteligência Digital (ID) dos setores público e privado (“Cellebrite” ou “Empresa”), anunciou hoje que Zohar Tadmor-Eilat foi nomeada Diretora de Recursos Humanos (CPO), a vigorar a partir de 1º de fevereiro de 2023.

Zohar reportará para Yossi Carmil, Diretor Executivo da Cellebrite, e será membro da equipe de gestão executiva da Empresa. Ela sucede Osnat Tirosh, que está deixando a Cellebrite depois de dez anos para buscar novas oportunidades de carreira e crescimento profissional.

Como CPO, Zohar será responsável por liderar as funções de recursos humanos (RH) e pessoas da Cellebrite, incluindo recrutamento de executivos, gestão de talentos, desenvolvimento organizacional e de liderança. A executiva possui mais de 20 anos de experiência como líder sênior de RH e experiência em todos os domínios de RH, Pessoas e Cultura Organizacional.

Zohar Tadmor-Eilat comenta: “Estou muito contente em entrar e poder apoiar a equipe inovadora da Cellebrite e estou pronta para dar continuidade à promoção de uma cultura que ajude todos na Cellebrite a aprender, crescer e prosperar, em prol da missão da empresa voltada para criar um mundo mais seguro. Nossa equipe é o nosso ativo mais valioso e estou pronta para capacitá-los a revelar todo o seu potencial.”

Antes de ingressar na Cellebrite, Zohar atuou como Vice-Presidente Global de Recursos Humanos da CyberArk, uma empresa de segurança de identidade. No início da sua carreira, Zohar atuou como Vice-Presidente Global de Recursos Humanos da BitTech, uma fornecedora de soluções e serviços personalizado de tecnologia; Gerente Geral da HRISRAEL, uma comunidade profissional para profissionais de RH; e como Vice-Presidente de Recursos Humanos do Grupo Cal-Auto. Zohar é formada pela Universidade Hebraica de Jerusalém e fez mestrado em Estudos Trabalhistas - Consultoria Organizacional e Gestão de Recursos Humanos na Universidade de Tel Aviv.

“Uma cultura engajada, ética e inovadora é fundamental para a Cellebrite poder atrair e reter os melhores talentos”, disse Yossi Carmil, Diretor Executivo da Cellebrite. “É com prazer que recebemos Zohar na Cellebrite e estou confiante de que, sob sua liderança experiente, nossa função de Pessoas continuará a fornecer à nossa equipe o apoio e as ferramentas necessárias para revelar todo o seu potencial. Também quero agradecer a Osnat por suas contribuições substanciais e compromisso com a Cellebrite na última década, pois ela ajudou a transformar a nossa organização de uma startup à uma corporação global líder do setor”, concluiu Carmil.

Sobre a Cellebrite

A Cellebrite (Nasdaq: CLBT) tem como missão viabilizar que seus clientes protejam e salvem vidas, acelerem a justiça e preservem a privacidade em comunidades em todo o mundo. Somos líderes globais em soluções de Inteligência Digital dos setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente autorizadas, simplificando os processos de inteligência. Utilizada por milhares de agências e empresas líderes em todo o mundo, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados para investigações legalmente autorizadas. Para mais informação visite-nos em www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou siga-nos no Twitter em @Cellebrite.

Contato da Cellebrite

Mídia

Victor Cooper

Diretor de Relações Públicas e de Comunicações Corporativas

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Investidores

Investor Relations

investors@cellebrite.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e39b2e65-a59c-4206-be9f-ec33e6df7837