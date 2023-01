Zohar Tadmor-Eilat kommt als Chief People Officer zu Cellebrite

French German

PETAH TIKVA, Israel und TYSONS CORNER, Virginia, Jan. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von Digital Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor („Cellebrite“ oder das „Unternehmen“), hat heute bekanntgegeben, dass Zohar Tadmor-Eilat mit Wirkung vom 1. Februar 2023 zum Chief People Officer (CPO) ernannt wurde.



Frau Tadmor-Eilat wird Yossi Carmil, Chief Executive Officer von Cellebrite, unterstehen und Mitglied der Geschäftsführung sein. Sie tritt die Nachfolge von Osnat Tirosh an, die Cellebrite nach zehn Jahren verlässt, um sich anderen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten zu widmen.

Als CPO wird Frau Tadmor-Eilat für die Leitung der Personalabteilung von Cellebrite verantwortlich sein, einschließlich der Rekrutierung von Führungskräften, des Talentmanagements sowie der Organisations- und Führungsentwicklung. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als leitende HR-Führungskraft und über Fachwissen in allen HR- und People & Culture-Bereichen.

Zohar Tadmor-Eilat erklärte: „Ich freue mich darauf, das innovative Team von Cellebrite zu unterstützen und weiterhin eine Kultur zu fördern, die jedem bei Cellebrite hilft, zu lernen und zu wachsen, während das Unternehmen seine Mission verfolgt, eine sicherere Welt zu schaffen. Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital, und ich freue mich darauf, unser Team zu befähigen, sein volles Potenzial zu entfalten.“

Bevor sie zu Cellebrite kam, war Frau Tadmor-Eilat Global Vice President of Human Resources bei CyberArk, einem Unternehmen für Identitätssicherheit. Davor hatte sie die Position der Global Vice President of Human Resources bei BitTech, einem Anbieter von maßgeschneiderten Technologielösungen und -dienstleistungen, inne, war General Manager von HRISRAEL, einer professionellen Community für Personalfachleute, und Vice President of Human Resources bei der Cal-Auto Group. Frau Tadmor-Eilat erhielt ihren B.A. von der Hebräischen Universität Jerusalem und erwarb einen M.A. in Labor Studies - Organizational Consulting and Human Resources Management von der Universität Tel Aviv.

„Die Aufrechterhaltung einer engagierten, ethischen und innovativen Kultur ist für Cellebrite von entscheidender Bedeutung, um die besten Talente anzuziehen und zu halten“, so Yossi Carmil, Chief Executive Officer von Cellebrite. „Ich freue mich, Frau Tadmor-Eilat bei Cellebrite willkommen zu heißen, und bin zuversichtlich, dass unsere Personalabteilung unter ihrer erfahrenen Führung unserem Team auch weiterhin die Unterstützung und die Instrumente bieten wird, die es benötigt, um sein volles Potenzial zu entfalten. Ich möchte auch Frau Tirosh für ihre wesentlichen Beiträge und ihr Engagement für Cellebrite in den letzten zehn Jahren danken, in denen sie dazu beigetragen hat, unser Unternehmen von einem Start-up zu einem branchenführenden globalen Unternehmen zu entwickeln und zu vergrößern“, so Carmil abschließend.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e39b2e65-a59c-4206-be9f-ec33e6df7837