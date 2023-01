English German

Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA VERÄUSSERT AUSGEWÄHLTE TEILE DES ZUSATZMITTELGESCHÄFTS DER MBCC GROUP AN INEOS ENTERPRISES

Sika AG und INEOS Enterprises haben eine Vereinbarung für die Übernahme des Zusatzmittelgeschäfts der MBCC Group in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Grossbritannien sowie für die gesamten Unternehmensbereiche in Australien und Neuseeland abgeschlossen

Der Verkauf ist ein wichtiger Meilenstein für Sika, um die Akquisition von MBCC Group abzuschliessen

Sika bestätigt das Synergiepotenzial von CHF 160 bis 180 Millionen nach dem für das erste Halbjahr 2023 erwarteten Abschluss





Sika AG und INEOS Enterprises, eine Tochtergesellschaft von INEOS, haben eine Vereinbarung für die Übernahme des Zusatzmittelgeschäfts der MBCC Group in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Grossbritannien sowie für die gesamten Unternehmensbereiche in Australien und Neuseeland („Veräusserungsperimeter“) durch INEOS Enterprises unterzeichnet. Die Veräusserung ist Teil des erforderlichen Verfahrens für die Übernahme der MBCC Group durch Sika. Der Veräusserungsperimeter erzielte bis Ende 2022 einen Nettoumsatz von rund CHF 920 Millionen und umfasst Produktions- und Vertriebsstandorte in 36 Ländern mit über 1’600 Mitarbeitenden.

Thomas Hasler, CEO von Sika: „Die Vereinbarung mit INEOS Enterprises stellt einen wichtigen Meilenstein in der Übernahme der MBCC Group durch Sika dar. Ich bin überzeugt, dass wir eine langfristige Lösung für das Zusatzmittelgeschäft der MBCC Group gefunden haben, nämlich den idealen neuen Besitzer, der das Geschäft gemeinsam mit einem talentierten und motivierten MBCC Group Team ausbauen wird. Gleichzeitig hat Sika auf dem Weg zum Zusammenschluss mit der MBCC Group einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Gemeinsam werden wir unsere Wachstumsplattform weiter stärken.“

Ashley Reed, CEO von INEOS Enterprises: „Ich freue mich sehr, der Übernahme des Zusatzmittelgeschäfts von MBCC Group zugestimmt zu haben. Diese gut ausgebauten und gut positionierten Standorte bieten INEOS neue Wachstumsmöglichkeiten auf dem Baumarkt. Wir haben eine starke Erfolgsbilanz in der Fertigung, führen Geschäfte sicher und zuverlässig und arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um ihre Wachstumsziele zu erreichen. Ich freue mich sehr darauf, das Unternehmen bei INEOS willkommen zu heissen.“

Der Abschluss der Transaktion sowie die Übernahme der MBCC Group durch Sika unterliegen behördlichen Genehmigungen und werden im ersten Halbjahr 2023 erwartet. Sika geht von jährlichen Synergien von CHF 160 bis 180 Millionen nach dem Abschluss aus. Für die Übernahme der MBCC Group in Ländern wie Japan, China, Brasilien, Südafrika, Saudiarabien, der Türkei, Thailand und Mexiko hat Sika bereits bedingungslose Zulassungen der Aufsichtsbehörden erhalten.

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Sika beschäftigt mehr als 27’500 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von CHF 10.49 Milliarden.

