ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 16.1.2023 KLO 9.30

Mikko Karemo nimitetty Enento Groupin varatoimitusjohtajaksi

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt Mikko Karemon Enento Groupin varatoimitusjohtajaksi. Hän siirtyy varatoimitusjohtajan tehtävään säilyttäen nykyisen tehtävänsä myynnistä ja asiakkuuksista vastaavana johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä ja raportoi edelleen toimitusjohtaja Jeanette Jägerille. Karemo on työskennellyt konsernissa ja johtoryhmässä vuodesta 2012 lähtien.

Nimityksen tarkoituksena on vahvistaa suhteita asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin sekä tukea yhtenäisen pohjoismaisen yrityksen rakentamista, jolla on vahva markkina-asema ja tärkeä rooli yhteiskunnassa. Varatoimitusjohtajalla on myös keskeinen rooli Enenton pohjoismaisen yrityskulttuurin kehittämisessä.

