Boskalis verwerft opdracht voor honderdste windpark op zee

Papendrecht, 16 januari 2023



Boskalis heeft de opdracht verworven voor de aanleg van een omvangrijk windpark voor de kust van de Verenigde Staten. Hiervoor zal Boskalis onder meer het transport en de installatie van de turbinefundaties en elektriciteitskabels voor zijn rekening nemen, met de inzet van twee kraanschepen en diverse transport- en kabellegschepen. Met het contract wordt een bijzondere mijlpaal voor Boskalis bereikt, omdat dit het honderdste windparkproject op zee betreft waaraan Boskalis de afgelopen tien jaar heeft gewerkt.



De verwerving van dit project volgt op een drukbezet jaar voor Boskalis in de offshore windmarkt. De kraanschepen Bokalift 1 en 2, alsmede het valpijpschip Seahorse waren actief op diverse projecten in Taiwan en met de surveyvloot is bodem- en grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van diverse offshore windprojecten in de Verenigde Staten en Europa, alwaar Boskalis ook actief was met zijn kabellegschepen.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Wij zijn trots dat wij met de verwerving van dit prachtige project de mijlpaal van ons honderdste windpark op zee hebben bereikt. Het illustreert de leidende rol die wij het afgelopen decennium in de offshore windmarkt hebben opgebouwd. In die tien jaar waren wij betrokken bij de realisatie van bijna de helft van alle offshore windparken wereldwijd, met uitzondering van China. Met onze combinatie van activiteiten op het gebied van waterbouw en offshore leveren wij een unieke bijdrage aan de mondiale energietransitie.”

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

