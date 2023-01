Calibre Scientific übernimmt Glass Chemicals, einen umfassenden Anbieter von Laborverbrauchsmaterialien, Ausrüstung und Dienstleistungen in Spanien

French German

LOS ANGELES, Kalifornien (USA), Jan. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Glass Chemicals (das „Unternehmen“), einem spanischen Vertriebsunternehmen für wissenschaftliche Verbrauchsmaterialien, Geräte und Dienstleistungen in den Bereichen Biowissenschaften, Diagnostik und Industrie, bekanntzugeben. Glass Chemicals ist die zweite Übernahme von Calibre Scientific in Spanien und erweitert die Präsenz des Unternehmens auf dem gesamten spanischen Markt, einschließlich Büros und Lager in den Schlüsselregionen Madrid und Barcelona.



Glass Chemicals vermarktet und vertreibt Produkte für Labor-, Krankenhaus- und Pharmakunden. Das Angebot umfasst auch Kundendienst, Verpackung, Sterilisationsmanagement sowie medizinische und nicht-medizinische Produktanpassung in einer Reinraumumgebung.

Mit dieser Übernahme gewinnt Calibre Scientific einen weiteren strategischen Partner auf dem Markt für Laborbedarf und konzentriert sich verstärkt auf die Bereitstellung wichtiger Dienstleistungen für die Branche. „Glass Chemicals ist eine renommierte Marke in Spanien mit starken Kundenbeziehungen und einem beeindruckenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen“, so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Managementteam und die Nutzung ihrer einzigartigen Marktkenntnisse und Kundenbeziehungen, die zusammen mit dem bestehenden Vertriebspartner von Calibre Scientific, Serviquimia, unsere Fähigkeit, eine breite Kundenbasis in ganz Spanien zu bedienen, weiter stärken werden.“

„Die Zusammenarbeit mit dem Team von Calibre Scientific war großartig, es hat uns bei jedem Schritt dieses Prozesses unterstützt, und ich bin sehr begeistert von unserer neuen Partnerschaft“, so Alejandro del Álamo Gutiérrez, Chief Executive Officer von Glass Chemicals. „Bei Glass Chemicals haben wir immer den Erfolg unserer Kunden in den Vordergrund gestellt und sind stolz auf unsere Fähigkeit, uns sowohl als Händler als auch als Anbieter wichtiger Dienstleistungen an ihre Bedürfnisse anzupassen. Mit unseren gemeinsamen Werten und unserer starken strategischen Expertise freue ich mich darauf, dass Calibre Scientific uns auf die nächste Stufe bringt.“

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter globaler Anbieter von biowissenschaftlichen Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für die Laborforschung, Diagnostik, Industrie und Biopharmazie. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien (USA), dehnt sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen weiterhin aus.