Calibre Scientific fait l'acquisition de Glass Chemicals, un fournisseur exhaustif de services, d'équipements et de consommables de laboratoire en Espagne

LOS ANGELES, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Glass Chemicals (la « Société »), un distributeur espagnol de services, d'équipements et de consommables scientifiques pour les secteurs des sciences de la vie, des diagnostics et industriels. Glass Chemicals est la seconde acquisition de Calibre Scientific en Espagne, et étend davantage sa présence sur l'ensemble du marché espagnol, avec notamment des bureaux et entrepôts dans les régions clés de Madrid et Barcelone.



Glass Chemicals commercialise et distribue des produits pour ses clients dans les secteurs des laboratoires, des hôpitaux et pharmaceutique. Ses capacités incluent aussi le service après-vente, le conditionnement, la gestion de la stérilisation ainsi que la personnalisation de produits médicaux et non médicaux réalisée en salle blanche.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific gagne un nouveau partenaire stratégique sur les marchés des fournitures de laboratoire et met une fois de plus l'accent sur l'offre de services clés au secteur. « Glass Chemicals est une marque réputée en Espagne possédant de solides relations avec sa clientèle et une offre impressionnante de produits et services », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe de direction et de tirer parti de sa connaissance unique du marché et de ses relations clients qui, associées au distributeur existant de Calibre Scientific, Serviquimia, renforceront davantage notre capacité à servir une vaste clientèle à travers toute l'Espagne. »

« Nous avons adoré travailler avec l'équipe de Calibre Scientific, chaque étape du processus s'étant déroulée à merveille, et je suis très enthousiaste concernant notre nouveau partenariat », a commenté Alejandro del Álamo Gutiérrez, président-directeur général de Glass Chemicals. « Chez Glass Chemicals, nous avons toujours priorisé la réussite de nos clients et été fiers de notre capacité à nous adapter à leurs besoins, à la fois en tant que distributeur et fournisseur de services vitaux. Avec des valeurs partagées et une forte expertise stratégique, je me réjouis de voir Calibre Scientific nous porter au niveau supérieur. »

À propos de Calibre Scientific

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d'outils, d'instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d'un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d'élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.