Bitget lance le Service de garde de fonds doté d'un portefeuille dédié pour améliorer la sécurité

VICTORIA, Seychelles, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme leader d'échange de cryptomonnaies Bitget lance le Service de garde de fonds pour les investisseurs professionnels et les institutions. Le service fournira un portefeuille dédié à chaque compte éligible afin de maximiser la protection des fonds des clients sur la plateforme. La plateforme a également publié récemment le dernier instantané de ses preuves de réserves sous forme d'arbre de Merkle afin de rassurer les utilisateurs sur le fait que leurs actifs sont détenus 1:1 dans des réserves.

Pour être éligibles au Service de garde de fonds, les utilisateurs doivent stocker sur la plateforme des actifs combinés d'une valeur supérieure ou égale à 100 000 USDT (y compris les actifs Spot, Futures, Bitget Earn, les devises fiat et l'effet de levier). Une fois la demande approuvée, l'utilisateur se verra attribuer un portefeuille dépositaire distinct, avec sa propre adresse dédiée pour consulter et retirer ses fonds séparément de la réserve principale.

Le fait de stocker les actifs sur un portefeuille distinct permet d'éviter que les fonds des utilisateurs ne soient affectés en cas de crise, telle que des retraits en masse sur la plateforme ou des menaces de cybersécurité. Les actifs du portefeuille seront vérifiés quotidiennement pour s'assurer que l'utilisateur remplit toujours les conditions requises.

En outre, Bitget a récemment mis à jour son instantané d'arbre de Merkle le 31 décembre 2022. Voici le dernier ratio de réserve des principaux tokens :

réserves de BTC à hauteur de 650%

réserves d'USDT à hauteur de 185%

réserves d'ETH à hauteur de 237%



Bitget s'engage à détenir intégralement les actifs des clients sur la plateforme selon un ratio de réserves d'au moins 1:1.

Gracy Chen, directrice générale de Bitget, a déclaré : "La protection des actifs de nos clients demeure notre priorité absolue chez Bitget. Depuis l'effondrement de certains acteurs nuisibles au marché, nous avons pris une série d'initiatives pour renforcer la protection. En plus de la sécurité offerte par notre Fonds de protection Bitget de 300 millions de dollars et la preuve de réserves sous forme d'arbre de Merkle, nous sommes fiers d'annoncer notre Service de garde de fonds. Le nouveau service, équipé de systèmes de sécurité de niveau industriel et d'adresses de portefeuille dédiées pour les utilisateurs éligibles, favorisera la transparence et améliorera la sécurité de nos utilisateurs et de leurs fonds."

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est une plateforme d'échange de cryptomonnaies d'envergure mondiale. Spécialisée dans le trading social et proposant des produits innovants, Bitget sert aujourd'hui plus de 8 millions d'utilisateurs répartis dans une centaine de pays à travers le monde.

Bitget s'engage à fournir aux utilisateurs des solutions de trading complètes et sécurisées, tout en œuvrant activement à l'adoption des cryptomonnaies par le grand public. Cela passe par des partenariats avec des sommités internationales, notamment le footballeur de légende Lionel Messi, la mythique Juventus de Turin, et l'immense organisation d’e-sport PGL Major.

Pour en savoir plus sur Bitget, rendez-vous sur https://www.bitget.com/fr.

