English Finnish

BOREO OYJ Sijoittajauutinen 16.1.2023 klo 14:00



Boreo toteuttaa pääoman tehokkuuteen tähtäävää strategiaansa luopumalla SANY-kaivinkoneliiketoiminnasta Suomessa ja Ruotsissa

Boreo Oyj ja SANY Europe GmbH (”SANY”) ovat sopineet Suomen ja Ruotsin maanrakennuskoneiden jakelusopimusten päättämisestä. Sopimuksen päättämisellä ei ole vaikutusta SANY-maanrakennuskoneiden jakelijana Virossa toimivan Boreon konserniyhtiön HM Nordic Oü:n toimintaan. Päätös Suomen ja Ruotsin jakelutoiminnoista luopumisesta on seurausta SANY:n suunnitelmista uudelleenorganisoida Pohjoismaiden toiminnot ja Boreon syyskuussa 2022 julkaistusta strategiapäivityksestä sekä asetetuista uusista strategisista taloudellisista tavoitteista.

”Tavoitteemme on omistaa yhtiöitä, joilla on potentiaalia tuottaa tasaista tuloskasvua houkuttelevilla pääoman tuottotasoilla. Näemme SANY-tuotteille kysyntää Suomen ja Ruotsin markkinoilla, mutta liiketoiminnan kasvu vaatii merkittäviä investointeja, eikä siten täytä liiketoiminnoilta edellyttämäämme pääoman tuottovaatimusta, jonka odotamme saavamme muista kohteista. Tämä päätös on linjassa päivitetyn strategiamme sekä strategisten taloudellisten tavoitteidemme kanssa”, sanoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

“Haluan osoittaa kiitollisuuteni henkilöstöllemme hyvästä työstä SANY-tuotteiden ja brändin lanseeramisesta Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhteistyössä SANY:n kanssa varmistamme Suomessa ja Ruotsissa sujuvan siirtymän uuteen jakelurakenteeseen ja jatkamme toistaiseksi myynti- ja huoltotoimintoja. Virossa SANY-liiketoiminnan ylösajo on onnistunut ja olemme saavuttaneet markkinoilla merkittävän markkina-aseman. Johtuen hyvistä tuloksista sekä SANY-liiketoiminnan läheisestä integraatiosta Putzmeister-toimintoihimme jatkamme liiketoiminnan kehittämistä Virossa”, sanoo Boreon Raskas kalusto -liiketoiminta-alueen johtaja Richard Karlsson.

Syyskuun loppuun 2022 päättyneellä 12 kuukauden jaksolla SANY-liiketoiminnan liikevaihto Suomessa ja Ruotsissa oli noin 3,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto noin -0,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa Suomen ja Ruotsin SANY-toimintoihin sitoutunut pääoma oli yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa, joista odotettu 0,3 miljoonan suuruinen alaskirjaus tehdään Q4/2022-tulokseen. Nykyinen SANY-liiketoiminnan henkilöstö jatkaa ylimenoajan jälkeen muissa tehtävissä osana Boreon Raskas kalusto -liiketoiminta-aluetta.

Vantaalla, 16. päivänä tammikuuta 2023

Boreo Oyj

Kari Nerg

Toimitusjohtaja

Jakelu:

Helsingin pörssi

keskeiset tiedotusvälineet,

www.boreo.com

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514

Talous- ja rahoitusjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 oli 122 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.