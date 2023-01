TELUS présente la Soirée TELUS+ au Grand Théâtre de Québec mettant en vedette Bran Van 3000, The Brooks, Lydia Képinski et Anachnid

QUÉBEC, 16 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de la troisième année de son entente de 10 ans avec le Grand Théâtre de Québec, TELUS présentera, le vendredi 17 février prochain, la Soirée TELUS+. Ce spectacle unique aura lieu à la salle Louis-Fréchette du réputé diffuseur de Québec et mettra en vedette Anachnid, Lydia Képinski, The Brooks et Bran Van 3000. L’animation de la soirée sera assurée par Pierre-Yves Lord, figure populaire à Québec et animateur chevronné à la télévision et à la radio. Par le biais de cet événement, TELUS poursuivra son engagement communautaire au Québec en remettant 10 $ à Musique Nomade pour chaque billet réservé. L’organisme à but non lucratif soutient la relève artistique autochtone en musique, à travers des activités de création et de production en communautés autochtones et à travers le territoire ainsi que par une panoplie d’outils promotionnels, comme la plateforme de diffusion en continu indépendante Nikamowin.com .



Les billets pour ce grand événement seront disponibles dès le lundi 16 janvier à 10 h sur le site soireetelusplus.ca . Les clients des services mobiles de TELUS qui sont membres du programme d’avantages PRIMO de TELUS au Grand Théâtre pourront se procurer gratuitement une paire de billets. Le grand public pourra également se procurer des billets au prix très accessible de 25 $.

« C’est avec grande fierté que TELUS présente ce spectacle d’artistes de styles variés aux gens de Québec et de la province. En plus de contribuer au rayonnement de la culture d’ici, il reflète notre philosophie ‘‘Nous donnons où nous vivons’’ en appuyant une cause qui nous est chère, souligne Nathalie Dionne, vice-présidente intérimaire, Solutions résidentielles et Expérience client, TELUS. Alliant la diversité de l’art et la découverte musicale et artistique, cette initiative s’inscrit dans le cadre de nos partenariats culturels clés aux quatre coins de la province et qui comptent entre autres l’ADISQ, le MTELUS, les Grandes Fêtes TELUS à Rimouski, le Festival Bleubleu à Carleton-sur-mer et le Festival Musique du Bout du Monde à Gaspé. »

« MN est heureuse et honorée de pouvoir compter sur le soutien de TELUS, dans le cadre de son spectacle au Grand Théâtre de Québec. Ce coup de pouce nous aidera dans nos activités qui contribuent à l'épanouissement et à la reconnaissance des talents et des identités autochtones en musique, a dit Joëlle Robillard, directrice générale et artistique, Musique Nomade. Merci à tous les mélomanes qui se procureront un billet et pour qui la passion musicale sera synonyme de soutien pour les artistes autochtones. »

« Ce spectacle s’inscrit très clairement dans l’esprit même du partenariat entre TELUS et le Grand Théâtre qui vise, notamment, à faire rayonner les arts de la scène ainsi qu’à bonifier la programmation par des projets innovants, indique Christian Noël, directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec. En plus d’apprécier les prestations d’artistes de haut niveau, les spectateurs auront l’opportunité de vivre une expérience singulière lors de cette magnifique soirée. »

En 2020, TELUS est devenue partenaire du Grand Théâtre et a contribué, à la hauteur de 5 millions de dollars, à propulser encore plus loin l'offre artistique de l’institution culturelle de renommée. Les amateurs de musique peuvent désormais profiter d’une terrasse extérieure adjacente au STUDIOTELUS. De plus, tous les clients du Grand Théâtre ont accès à des bornes de recharge pour appareils mobiles.

Pour réserver vos billets pour la Soirée TELUS+ au Grand Théâtre, visitez le soireetelusplus.ca . Pour découvrir le programme PRIMO de TELUS et la foule d'avantages pour ses membres, dont des accès à des concours uniques ainsi qu’à la prévente exclusive pour certains spectacles, rendez-vous au primotelus.ca .

