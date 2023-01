Sodexo - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

English French

Issy-les-Moulineaux, 16 janvier 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à Exane BNP Paribas, en date de négociation du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

48 457 titres

11 394 696 euros

Au cours du 2nd semestre, il a été négocié un total de :

A l'achat : 930 186 titres, pour un montant de 77 378 204 euros (8 536 transactions)

A la vente : 949 022 titres, pour un montant de 78 750 619 euros (9 162 transactions)

Il est rappelé que :

1° - lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

68 210 titres

9 939 764 euros

2° - au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

A l'achat, 1 110 291 actions pour un montant de 80 541 039 euros (9 119 transactions)

A la vente, 1 091 693 actions pour 79 532 884 euros (11 306 transactions)

3° - au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n° 2021-1 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

167 903 titres

11 605 851 euros

4° - au 13 mars 2020, la veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

227 000 titres

7 088 975 euros

