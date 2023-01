Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

English French

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 16 janvier 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2022 :

Moyens disponibles au 31 décembre 2022 : 0 action Klépierre et 10 731 679,00 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 4 619 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 363 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 217 464 titres pour 24 881 044,46 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 247 464 titres pour 25 461 380,60 euros.

Il est rappelé que :

Au 30 juin 2022, les moyens disponibles étaient de 30 000 actions Klépierre et 10 151 343,00 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01-juil.-22 69 62 7 300 5 300 133 955,00 97 361,00 04-juil.-22 48 57 19 500 15 000 355 680,00 273 750,00 05-juil.-22 40 37 15 500 12 000 280 860,00 217 440,00 06-juil.-22 49 99 13 500 22 500 245 970,00 410 175,00 07-juil.-22 5 71 2 000 15 000 37 080,00 281 250,00 08-juil.-22 9 54 3 500 12 500 67 480,00 243 750,00 11-juil.-22 43 45 13 750 13 500 270 875,00 266 355,00 12-juil.-22 29 55 10 000 17 250 198 000,00 344 482,50 13-juil.-22 68 85 26 316 25 816 529 741,08 520 708,72 14-juil.-22 44 23 12 000 4 750 238 200,00 94 667,50 15-juil.-22 3 62 1 500 11 250 29 895,00 226 800,00 18-juil.-22 28 26 5 000 4 500 103 450,00 93 465,00 19-juil.-22 11 13 2 500 2 550 52 550,00 53 703,00 20-juil.-22 69 56 28 515 13 465 598 815,00 282 765,00 21-juil.-22 41 34 8 000 5 000 164 160,00 102 750,00 22-juil.-22 8 91 2 500 21 000 51 825,00 440 790,00 25-juil.-22 21 18 3 763 3 263 80 603,46 70 219,76 26-juil.-22 37 47 7 030 7 530 149 528,10 160 464,30 27-juil.-22 73 76 13 267 12 967 279 005,01 274 641,06 28-juil.-22 62 101 14 046 14 346 301 708,08 308 295,54 29-juil.-22 35 35 7 034 5 534 153 552,22 120 862,56 Sous-total juillet 2022 792 1 147 216 521 245 021 4 322 932,95 4 884 695,94 01-août-22 46 7 13 500 1 500 291 330,00 32 685,00 02-août-22 34 106 10 500 19 500 224 070,00 418 470,00 03-août-22 36 51 10 500 12 000 227 220,00 260 400,00 04-août-22 27 29 7 750 9 750 168 717,50 212 745,00 05-août-22 40 22 6 750 4 750 146 070,00 103 122,50 08-août-22 32 38 9 000 11 700 197 910,00 257 400,00 09-août-22 23 16 6 750 6 050 148 837,50 133 705,00 10-août-22 35 36 4 966 5 666 111 288,06 127 088,38 11-août-22 24 16 5 950 3 750 135 422,00 85 500,00 12-août-22 22 32 6 000 8 200 137 040,00 187 780,00 15-août-22 34 13 8 200 7 000 188 846,00 161 350,00 16-août-22 31 8 6 950 1 950 159 085,50 45 025,50 17-août-22 40 0 8 500 0 190 995,00 0,00 18-août-22 42 20 11 250 3 750 249 187,50 83 550,00 19-août-22 37 41 10 500 10 500 226 905,00 227 640,00 22-août-22 34 25 9 500 12 000 201 495,00 255 840,00 23-août-22 26 22 7 500 6 500 161 250,00 140 335,00 24-août-22 27 23 8 000 6 000 167 600,00 126 420,00 25-août-22 29 49 6 956 7 456 146 006,44 156 874,24 26-août-22 63 53 16 750 6 750 349 405,00 142 155,00 29-août-22 23 33 6 500 8 000 132 990,00 163 920,00 30-août-22 25 29 7 000 5 500 144 620,00 114 235,00 31-août-22 24 13 6 750 2 250 139 252,50 46 710,00 Sous-total août 2022 754 682 196 022 160 522 4 245 543,00 3 482 950,62





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01-sept.-22 83 72 26 500 26 000 520 990,00 511 940,00 02-sept.-22 46 53 15 500 18 000 307 520,00 358 920,00 05-sept.-22 39 43 10 000 12 000 198 900,00 239 040,00 06-sept.-22 41 40 10 000 13 000 201 800,00 262 860,00 07-sept.-22 26 50 8 250 20 750 165 660,00 419 980,00 08-sept.-22 78 55 23 250 17 250 468 952,50 348 795,00 09-sept.-22 28 78 6 000 13 750 122 460,00 280 637,50 12-sept.-22 26 67 7 500 13 250 155 550,00 275 467,50 13-sept.-22 49 15 16 750 4 250 345 217,50 88 612,50 14-sept.-22 11 16 4 000 4 500 81 000,00 91 305,00 15-sept.-22 28 12 9 000 2 500 181 170,00 50 600,00 16-sept.-22 103 192 16 500 37 500 335 940,00 765 000,00 19-sept.-22 75 0 17 500 0 346 850,00 0,00 20-sept.-22 66 12 15 750 2 250 308 070,00 44 730,00 21-sept.-22 31 46 9 000 12 500 169 380,00 235 875,00 22-sept.-22 10 0 5 000 0 92 150,00 0,00 23-sept.-22 17 0 4 000 0 71 080,00 0,00 26-sept.-22 1 0 1 000 0 17 450,00 0,00 27-sept.-22 73 41 15 500 8 000 271 405,00 140 320,00 28-sept.-22 2 0 1 000 0 16 700,00 0,00 29-sept.-22 1 0 500 0 8 670,00 0,00 30-sept.-22 0 1 0 1 500 0,00 26 850,00 Sous-total septembre 2022 834 793 222 500 207 000 4 386 915,00 4 140 932,50 03-oct.-22 0 3 0 1 000 0,00 18 270,00 04-oct.-22 92 121 19 750 15 750 366 165,00 294 052,50 05-oct.-22 39 10 6 500 2 000 118 040,00 37 140,00 07-oct.-22 30 41 6 500 9 000 115 375,00 159 840,00 10-oct.-22 1 0 1 250 0 21 762,50 0,00 11-oct.-22 0 1 0 1 750 0,00 31 115,00 12-oct.-22 2 0 3 000 0 52 890,00 0,00 13-oct.-22 82 83 20 000 17 500 357 800,00 314 300,00 14-oct.-22 16 35 4 750 7 250 86 355,00 132 530,00 17-oct.-22 59 150 12 500 30 000 229 250,00 554 100,00 18-oct.-22 128 231 25 000 43 669 468 250,00 820 540,51 19-oct.-22 20 72 3 500 12 331 66 080,00 235 152,17 20-oct.-22 38 76 15 500 18 000 292 175,00 340 920,00 21-oct.-22 76 23 15 000 7 500 277 950,00 138 975,00 24-oct.-22 140 222 28 000 40 500 526 680,00 763 425,00 25-oct.-22 97 131 24 750 31 950 470 992,50 610 245,00 26-oct.-22 143 113 35 250 35 050 693 720,00 690 835,50 27-oct.-22 59 57 15 950 16 050 318 840,50 321 642,00 28-oct.-22 32 28 9 000 9 400 181 530,00 190 068,00 31-oct.-22 41 29 10 000 6 500 203 300,00 132 340,00 Sous-total octobre 2022 1 095 1 426 256 200 305 200 4 847 155,50 5 785 490,68





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01-nov.-22 34 51 8 349 11 849 170 486,58 243 022,99 02-nov.-22 42 39 15 000 14 700 305 550,00 300 027,00 03-nov.-22 61 67 16 450 16 400 326 368,00 326 360,00 04-nov.-22 55 58 16 000 16 050 325 280,00 327 259,50 07-nov.-22 20 15 4 500 4 550 92 565,00 93 684,50 08-nov.-22 21 24 6 050 6 000 124 267,00 123 480,00 09-nov.-22 35 48 9 450 9 250 193 158,00 189 625,00 10-nov.-22 51 50 12 969 13 169 276 628,77 281 289,84 14-nov.-22 28 27 8 250 6 550 186 037,50 147 899,00 15-nov.-22 64 87 16 500 18 200 371 910,00 412 048,00 16-nov.-22 35 40 10 500 10 300 232 995,00 229 175,00 17-nov.-22 29 4 7 950 950 176 728,50 21 289,50 18-nov.-22 9 60 7 606 14 806 168 320,78 328 397,08 21-nov.-22 28 30 7 500 7 450 168 375,00 167 252,50 22-nov.-22 24 9 10 400 2 300 231 608,00 51 658,00 23-nov.-22 31 21 9 800 8 250 216 874,00 183 150,00 24-nov.-22 28 92 7 500 17 200 168 150,00 386 484,00 25-nov.-22 18 24 4 500 4 800 100 575,00 107 520,00 28-nov.-22 36 57 7 800 7 500 172 380,00 166 125,00 29-nov.-22 31 34 8 250 8 050 183 067,50 179 193,00 30-nov.-22 41 15 9 000 3 200 198 900,00 71 392,00 Sous-total novembre 2022 721 852 204 324 201 524 4 390 224,63 4 336 331,91 01-déc.-22 42 71 13 700 19 800 303 592,00 439 164,00 02-déc.-22 14 14 4 100 4 300 90 200,00 94 858,00 05-déc.-22 36 40 8 550 8 250 190 066,50 183 892,50 06-déc.-22 12 10 4 947 4 747 110 268,63 106 095,45 07-déc.-22 17 18 6 800 7 000 150 144,00 154 910,00 08-déc.-22 34 39 9 475 9 450 208 923,75 208 750,50 09-déc.-22 25 26 8 000 8 325 178 160,00 185 980,50 12-déc.-22 52 3 14 000 10 000 305 900,00 218 000,00 13-déc.-22 42 62 10 500 14 200 233 940,00 314 814,00 14-déc.-22 24 26 6 750 6 550 151 200,00 147 244,00 15-déc.-22 11 18 3 500 3 700 79 100,00 83 768,00 16-déc.-22 24 4 5 350 3 650 118 074,50 79 752,50 19-déc.-22 5 7 1 500 3 000 32 670,00 65 430,00 20-déc.-22 17 9 4 500 4 000 94 905,00 84 720,00 21-déc.-22 0 2 0 700 0,00 14 924,00 22-déc.-22 10 13 2 250 2 050 48 870,00 44 649,00 23-déc.-22 6 9 1 975 2 475 42 936,50 54 054,00 27-déc.-22 11 0 5 000 0 109 400,00 0,00 28-déc.-22 21 63 5 250 9 450 114 765,00 207 522,00 29-déc.-22 9 8 2 000 2 500 43 520,00 54 525,00 30-déc.-22 11 21 3 750 4 050 81 637,50 87 925,50 Sous-total décembre 2022 423 463 121 897 128 197 2 688 273,38 2 830 978,95 TOTAL 2nd SEMESTRE 2022 4 619 5 363 1 217 464 1 247 464 24 881 044,46 25 461 380,60

