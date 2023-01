French English

Communiqué de presse – lundi 16 janvier 2023 – 17h45

ARGAN retrouve son taux d’occupation de 100 %, avec une signature de premier plan : DISNEYLAND PARIS sur 26 000 m² à Ferrieres-en-Brie (77)

Situé à Ferrières-en-Brie (77), le long de l’autoroute A4, à proximité des parcs d’attraction et au cœur du territoire de Marne-la-Vallée, cet entrepôt de classe A est loué à DISNEYLAND PARIS dans le cadre d’un bail long terme de 10 ans.

Idéalement situé en façade de l’autoroute A4, le parc logistique ARGAN de Ferrières-en-Brie est constitué de deux sites de classe A de 47 000 m² et de 32 000 m². DISNEYLAND PARIS prend en location quatre cellules de ce dernier bâtiment soit 24 500 m², auxquels s’ajoutent 1 500 m² de bureaux.

Avec plus de 375 millions de visites depuis 1992 et 16 000 collaborateurs, DISNEYLAND PARIS est devenue la première destination touristique d’Europe et un bassin économique et d’emploi majeur, jouant un rôle important dans le développement du territoire du Val d’Europe.

ARGAN et DISNEYLAND PARIS sont mutuellement engagés dans le cadre d’un bail long terme de 10 ans.

Avec cette nouvelle signature de premier plan, l’ensemble des plateformes d’ARGAN est désormais loué pour un total de 3,5 millions de m².

Cette transaction a été réalisée avec le support des équipes de CBRE.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

A date, son patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 4,0 Mds€. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

www.argan.fr

