GUERBET: Priorités stratégiques 2023

Imagerie Diagnostique : montée en puissance des ventes d’Elucirem TM et renforcement des positions à l’international

: montée en puissance des ventes d’Elucirem et renforcement des positions à l’international Imagerie Interventionnelle : priorité donnée aux ventes de Lipiodol avec le développement d’indications innovantes

Villepinte, le 16 janvier 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, précise aujourd’hui ses priorités stratégiques 2023 dans un contexte international complexe, caractérisé à la fois par la persistance de pressions inflationnistes et la révélation de nouvelles opportunités commerciales pour des produits référencés sur des marchés en développement.

Le Groupe évolue depuis plusieurs trimestres dans un environnement marqué par une orientation favorable du marché des produits de contraste, dont la croissance structurelle des volumes semble s’accompagner aussi durablement d’effets prix positifs, notamment face aux conditions d’achat difficiles (iode notamment).

Dans ce contexte à la fois exigeant et porteur, Guerbet entend capitaliser sur ses activités cœur de cible et ses positions établies, affecter ses ressources au développement de produits reconnus et adaptés aux besoins immédiats des professionnels, et mobiliser ses équipes autour de trois grandes ambitions :

Imagerie Diagnostique : renforcement stratégique

Sur ce marché où Guerbet réalise presque 90% de son chiffre d’affaires, 2023 marquera une étape importante avec la commercialisation aux États-Unis des premiers lots du tout nouveau produit EluciremTM, qui suscite un fort intérêt de la part de la communauté scientifique et des donneurs d’ordre ; en Europe, l’examen de l’Agence européenne des médicaments (EMA) est attendu au second semestre. Au-delà d’EluciremTM, le Groupe entend renforcer ses solides positions dans l’imagerie diagnostique (numéro deux mondial en IRM, numéro quatre en Rayons X) en accompagnant au plus près les besoins clients avec son offre complète et interconnectée comprenant produits de contraste, systèmes d’injection et solutions digitales.

Imagerie Interventionnelle : ressources affectées à la croissance des produits établis

Développement commercial et élargissement des applications du Lipiodol

Etabli depuis 40 ans comme un standard dans le traitement du cancer du foie, Lipiodol bénéficie aussi d’un ancrage fort dans d’autres domaines – dont l’embolisation vasculaire, la lymphographie et l’hystérosalpingographie (HSG) – qui représentent aujourd’hui une partie significative des volumes de ventes et de la croissance à venir. Le potentiel de développement pour de nouvelles indications innovantes apparaît significatif, en particulier dans le traitement des troubles musculosquelettiques, des maladies veineuses ou encore des troubles post-chirurgie et cancer. Les efforts de recherche et développement vont ainsi être accélérés afin d’explorer de nouvelles applications pour le Lipiodol.

Projet de désengagement de l’activité micro-cathéter

Dans le cadre de l’évolution de sa stratégie visant à valoriser des atouts clés, Guerbet envisage de se désengager progressivement de ses activités micro-cathéters historiquement logées au sein d’Accurate Medical Therapeutics. Depuis son rachat en 2018, le portefeuille de micro-cathéters a été très significativement élargi avec aujourd’hui 38 références sur les 2 gammes de micro-cathéters SeQure® et DraKon™, destinés aux procédures d’embolisation périphérique. Activité peu significative à l’échelle du Groupe, elle nécessite aujourd’hui des équipes commerciales spécialisées et renforcées et des investissements encore significatifs pour réaliser son plein potentiel commercial, éléments ne correspondant plus à la stratégie de développement du Groupe.

Guerbet envisage également de céder la technologie Occlugel acquise en 2018, comprenant plusieurs gammes de microsphères pour des utilisations en embolisation.

Intelligence artificielle : accélération de la feuille de route

Prochain rendez-vous :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022

A propos de Guerbet

A propos de Gadopiclénol

Initialement inventé par Guerbet, avec l’apport ultérieur de la propriété intellectuelle détenue par Bracco, Gadopiclénol est un nouveau produit de contraste macrocyclique à base de gadolinium (GBCA) à haute relaxivité. L’efficacité et la tolérance de Gadopiclénol ont été évaluées dans l’IRM du système nerveux central, de la tête et du cou, du thorax, de l’abdomen, du pelvis et du système musculo-squelettique (pour obtenir les informations complètes, veuillez consulter les informations de prescription approuvées aux États-Unis ici). Les détails des essais cliniques de phase III sont disponibles dans la base de données www.ClinicalTrials.gov :

• Efficacy and Safety of Gadopiclenol for Central Nervous System (CNS) Magnetic Resonance Imaging (MRI) Full Text View - ClinicalTrials.gov

Déclarations prospectives



