BAINS DE MER MONACO : Communiqué

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661€.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Communiqué

Monaco, le 16 janvier 2023

Le 16 janvier 2023, Monsieur Jean-Luc Biamonti a présenté ses Vœux aux équipes de la Société des Bains de Mer. A cette occasion, il a annoncé son départ prochain, prévu à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration des 23 et 24 janvier 2023. Administrateur depuis 1985, Président du Conseil d’Administration depuis 1995 et Président-Délégué depuis 2013, il a confié à ses équipes l’immense plaisir qui fut le sien de travailler à leurs côtés pour la S.B.M. et les félicite pour les excellents résultats obtenus : « De tout cœur, je souhaite le meilleur pour cette magnifique Société et pour vous tous ».

Monsieur Jean-Luc Biamonti quitte ses mandats alors que la Société connaît des rapports sociaux apaisés, son appareil industriel a été renouvelé et ses derniers résultats financiers atteignent des sommets. Compte tenu des informations à disposition à date, Monsieur Jean-Luc Biamonti a précisé que la réalisation d’un résultat opérationnel supérieur à celui de l’exercice record 2007/2008 est atteignable pour l’exercice en cours.

Le successeur de Monsieur Jean-Luc Biamonti sera officiellement désigné au terme de la réunion du Conseil d’Administration des 23 et 24 janvier 2023.

