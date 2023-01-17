Metalpha Technology Holding Limited將拓展其在數碼資產理財領域的業務規模

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

香港, Jan. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dragon Victory International Limited (NASDAQ: LYL)宣佈，其已正式更名為Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH)（「公司」）。公司亦已成功與Antalpha Technologies Limited（「Antalpha」）完成重組。



於重組完成後，Metalpha Limited（「Metalpha」）將成為該公司的全資附屬公司。Metalpha成立於2021年，是一家領先的數碼資產理財公司，總部設在香港。該公司透過與客戶合作，創建量身定制的工具，幫助資深投資者建立或平倉投資頭寸或採取對沖策略。

此次重組表明，公司管理團隊對Metalpha在當前市況下提高市場份額和發展競爭優勢的能力充滿信心。此次重組旨在為Metalpha的發展鋪平道路，助力其成為全球數碼資產理財領導者。

Metalpha擁有諸多在衍生工具和結構性產品方面擁有豐富經驗的金融人才，其中有許多人曾任職於高盛、摩根士丹利和瑞銀等行業領先銀行。

「儘管加密行業今年面臨諸多挑戰，但仍有增長空間。我們將繼續密切關注如何為數碼資產建立一個更強大、更健康的全球市場，並與Antalpha等合作夥伴一起積極投身這一事業，」創始人兼行政總裁Adrian Wang表示。

Metalpha致力於為客戶提供業內高質素的產品設計和交易能力，為加密貨幣市場參與者提供最好的結構化衍生產品。

展望未來，公司將積極與監管機構就各項合規措施展開合作，並計劃投資支持區塊鏈技術的公眾教育，並在香港總部招募更多人員。

關於Metalpha Limited

Metalpha Limited成立於2021年，是一家總部位於中國香港的全球數字資產財富管理公司。 公司實力雄厚, 長年招募華爾街銀行頂尖人才，主要業務方向為向包括交易所、礦工、基金、家族辦公室等在內的機構和專業投資人士提供加密衍生產品。公司由Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克股票代碼：MATH）和 Antalpha Technologies Limited 控股, 是亞洲最大的衍生品交易商之一。

前瞻性陳述

本公告中的若干陳述為前瞻性陳述。該等前瞻性陳述涉及已知及未知的風險及不確定性（包括COVID-19病毒或其新變種的進一步傳播，或爆發另一波疫情及其可能對公司運營和市場對公司服務的需求產生的影響），乃基於有關公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略及財務需求的未來事件及金融趨勢的當前預期及預測撰寫。投資者可透過「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」等字眼或詞彙或其他類似表述識別該等前瞻性陳述。除法律規定者外，公司並無義務更新前瞻性陳述以反映後續發生的事件或情況或其預期的變化。雖然公司認為該等前瞻性陳述所載的預期屬合理，但無法保證該等預期最終證實準確，公司提請投資者注意，實際結果可能與預測結果截然不同，並鼓勵投資者審查公司向美國證券交易委員會提交的登記聲明及其他文件中載列的其他可能影響其業績的因素。

聯絡人

Sissy Wang

info@metalpha.finance

本公告配圖可透過以下連結獲取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f833b6db-cfdf-45f7-8153-47657357042f/zh-Hant