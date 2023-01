English Finnish

ROBIT MUKANA SAUDI-ARABIAN NEOM-HANKKEESSA

Yksi maailman suurimmista rakennushankkeista on käynnistynyt Saudi-Arabiassa lähellä Punaisenmeren pohjoispäätä. Sinne rakentuva Neom on futuristinen kaupunki, jonka pinta-ala on 26 500 neliökilometriä.



Osana Neom-hanketta valmistuu The Line, joka on 170 kilometriä pitkä rakennus. The Line -kaupungin sisäisessä liikenteessä on suunniteltu käytettävän suurnopeusjunia. Rautatielinjoja varten on louhittava noin 28 kilometriä tunnelia. Kesällä 2022 tunnelihankkeen peränporausta koskevan tarjouskilpailun voitti Jinyang R&S, joka on Korean suurimpia tunnelijumbojen vuokraajia.

Tunnelijumbo-porakaluston toimittajaksi valittiin Robit. Robitilla ei ole pitkäaikaista toimitussopimusta, mutta projekti on merkittävä mahdollisuus.

”Olemme saaneet jo ensimmäisiä tilauksia, joiden kokoluokka ei ole vielä laskutuksellisesti merkittävä. Robit on kuitenkin hyvissä asemissa jatkamaan tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa”, kertoo toimitusjohtaja Arto Halonen.

Robit on solminut mainitun korealaisen Jinyang-yhtiön kanssa jakelijasopimuksen jo vuonna 2017. Porakalustoa on toimitettu yhteistyössä siitä asti lukuisille työmaille Koreassa.