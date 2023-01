Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition beviljas Orphan Drug Designation av FDA för golexanolon

English Swedish

STOCKHOLM, SVERIGE 17 januari 2023. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget Umecrine Cognition har beviljats orphan drug designation av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för läkemedelskandidaten golexanolon inom indikationen primär biliär kolangit (PBC). Beskedet spelar en viktig roll för bolagets planerade kliniska utveckling av golexanolon.



Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) beviljar orphan drug designation till nya behandlingar som är under utveckling för sällsynta sjukdomar och tillstånd som drabbar färre än 200 000 personer i USA. Umecrine Cognition utvecklar golexanolon, en helt ny typ av läkemedel som utvärderas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC) och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma).

”Det är ett viktigt och betydande framsteg för Umecrine Cognition att beviljas orphan drug designation för golexanolon i USA. Beskedet ger vårt portföljbolag fördelar vid den kommande kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten som ska ta projektet närmare patienter med trötthet vid PBC som i dagsläget saknar adekvat behandling”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

Karolinska Developments ägande i Umecrine Cognition uppgår till 70 %.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Johan Dighed, chefsjurist och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 207 48 26, e-mail: johan.dighed@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

