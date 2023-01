English French

Paris, le 17 janvier 2023

Bel annonce le lancement d’une offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en avril 2024

Bel annonce aujourd’hui le lancement d’une offre de rachat (l’« Offre de Rachat ») de ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,50% d’un montant de 500.000.000 d’euros arrivant à échéance en avril 2024 (ISIN : FR0013251329) émises en 2017 et cotées sur Euronext Paris (les « Obligations »), dans la limite d’un montant d’acceptation nominal maximum égal à 150.000.000 d’euros. Bel se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer ce montant à sa discrétion.

Cette Offre de Rachat est réalisée dans le cadre d’une gestion du bilan de Bel ainsi que pour fournir des liquidités aux détenteurs d’obligations.

L’Offre de Rachat débute le mardi 17 janvier 2023 et s’achèvera le mardi 24 janvier 2023 à 16h00 (CET), sous réserve des éventuels changements résultants de la prolongation, de la résiliation, du retrait, de la réouverture ou de la modification de l’Offre de Rachat. Les résultats devraient être annoncés dès que possible le 25 janvier 2023.

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Babybel®, Boursin®, Nurishh®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ®, ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 3,38 milliards d’euros.

11 800 collaborateurs répartis dans près d’une soixantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 29 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

